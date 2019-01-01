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館長點破跨年「肥宅人擠人」真相！　激動喊：快要氣死

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▲▼館長說有肥宅會趁跨年人擠人的時候偷吃女生豆腐。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長講到跨年經驗就超氣。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

網搜小組／綜合報導

昨晚跨年雖然飄著小雨，但人潮依舊塞爆北捷，總運量達到147.2萬人次湧入，高雄夢時代周邊交通也大打結，捷運、輕軌大約到凌晨2點才全部疏散完畢。「館長」陳之漢日前就在直播說自己觀察到的跨年現象，很多男性趁這天大吃女生豆腐，「聊天室裡面很多肥宅都在等這一天，專門去人家女朋友旁邊一直擠人家。」

館長在直播中指出，年輕的時候也會跟大家去跨年跑攤，但每次晚上8點出門，都要拖到凌晨4、5點才到家，因為騎車往台北市政府就要花1小時，出來也要2小時，回家又要2小時，「一個紅綠燈10分鐘，市民大道那樣，紅燈、綠燈、紅燈、綠燈。」為了看幾分鐘的101煙火，卻要人擠人好幾個中頭。

▲▼ 跨年夜捷運世貿站散場人潮 。（圖／記者湯興漢攝）

▲跨年夜捷運世貿站散場人潮 。（圖／記者湯興漢攝）

此外，他還發現一件令人憤怒的事，「你的馬子也被人家這樣擠來擠去，你不能怪人家嘛！所有人都被擠在一起了嘛！」而且在跨年晚會中就算整個人往後躺也不會跌倒，因為人多到全部擠成一團，甚至有些男性就會趁機和女生肢體接觸，想偷吃人家豆腐。

有過2次不好的經驗後，館長現在都喜歡在家裡跨年，「現在消夜買一買，電腦前面YouTube直播打開」，可以盡情的打電動，不用在外和其他人擠來擠去，而且「出去又要跟人家輸贏」。他透露，曾經跨完年從台北回三重，一路上就看到20幾個打架鬧事現場。

▼館長點出肥宅跨年真相，約6分28秒開始。

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關鍵字：館長,跨年,晚會

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