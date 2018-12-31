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淋雨看邰智源打電競罵翻天　北市府：把不同產業呈現給民眾

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▲▼台北市政府跨年，邰智源挑戰爐石戰記。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市政府跨年，邰智源挑戰爐石戰記。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2019《台北最High新年城》開場把電競表演搬上舞台，由體育主播徐展元串場介紹，找來藝人邰智源挑戰世界冠軍Tom的《爐石戰記》電競表演，之後搭配2位實況主；但這段電競PK，讓網友全看傻眼，「看人家打電動度過2018年、花了多少錢請跨年夜配」負評不斷。對此，北市府發言人劉奕霆表示，節目安排每年都不一樣，電競是許多年輕人關注的產業，今年結合電音、電競、電商，是很創新的規劃，「希望把不同類型的產業呈現在民眾面前。」

劉奕霆表示，電競本來就是這幾年大家很關注的產業，也是許多年輕人非常關注的產業，今年結合電音、電競、電商跟電頻，就是希望把不同類型的產業呈現在市民面前。至於活動被網友罵翻，劉奕霆說，本來舉辦一個活動就不會大家都滿意，之後會搜集大家的意見，但是今年的活動這樣舉辦的確是蠻創新的。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

黑人、天心、海裕芬主持台北跨年，1900準時登場，開場請徐展元介紹，馬上就播放KUSO VCR讓大家了解辛苦集訓內容，一開場就冷到極點，之後請來邰智源挑戰世界冠軍Tom，兩人在上台努力PK，但台下萬名粉絲淋著大雨，呆站看兩人PK一臉茫然，相較台灣其他場子開場熱到爆，台北現場冷到極點。

第二段《星海爭霸》電競表演請來「台灣蟲王」楊家正，「台灣神帝」柯昱夆PK，但儘管在電玩世界戰況激烈，實況主熱血轉播，整段表演40分鐘，但台下依舊一片寂靜，網友留言狂轟：「一堆迷妹崩潰」、「轉錯台了」、「是找不到歌手唱歌喔」、「乾到爆的開場，我看其他台好了」。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

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網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷爆

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,跨年,台北市政府,狂放電,電競

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