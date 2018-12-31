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北市「狂放電」最嗨跨年晚會7點登場　柯文哲1030開直播會粉絲

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▲▼台北最high新年城2019 跨年晚會。（圖／記者劉亮亨、張凱喨、姜國輝攝）

▲台北最high新年城2019 跨年晚會。（圖／記者劉亮亨、張凱喨、姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

迎接2019年到來前的重頭戲「2018台北最HIGH新年城」跨年活動，將在31日晚間7點開始，北市邀來謝和弦、韓團EXID等與民眾同歡，「阿妹」張惠妹、嘻哈團體頑童將壓軸倒數，市長柯文哲則預計在11點40分登場，但這次隻身登場發表簡短演說，太太陳佩琪不再陪同出席。而市府副發言人、「小牛」柯昱安表示，柯市長在登台倒數前，預計在10點30分時在市長室進行直播，沒有腳本即興與粉絲互動。

▲▼台北最high新年城2019 跨年晚會。（圖／記者劉亮亨、張凱喨、姜國輝攝）

1.6萬發、360秒　101煙火史上最長

在煙火部分，台北101壓軸的煙火大秀內容已揭曉，除延續去年巨型螢幕燈光秀之外，也將煙火施放時間從300秒增長為360秒，是史上最長的跨年煙火秀。台北101表示，2019跨年煙火決定延長至360秒，而煙火數量則以環保為考量，預計是與去年相同的1.6萬發，然而延續採用的T-Pad巨型螢幕，今年將規格增高，雖然尺寸與去年相同，約是235公尺Ｘ36公尺，但橫向支架更為牢固，畫質與穩定度會更清晰。

北市府前的跨年晚會今年主題為「狂放電」，由黑人陳建州、天心及海裕芬共同主持，卡司除了有獨家邀請到的韓國女團EXID外，還有歌手安那、吳思賢、謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）等人，張惠妹、頑童則是擔任雙倒數壓軸嘉賓。另外，由於現場細雨不斷，為避免掃興，北市府觀傳局也準備了5000件輕便雨衣在現場免費發送。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,A-Team,熊讚。（圖／記者李毓康攝）

7點起3階段交管　北捷42小時不收班疏運人潮

北市府交通局表示，為了因應跨年人潮，31日晚間7點起至1日凌晨3時，市府周邊將實施三階段交管，第一階段管制自晚間7點開始，區域包含基隆路、仁愛路、忠孝東路、松仁路、信義路、松壽路；第二階段8點開始，除第一階段管制區域外，另納入逸仙路及仁愛路（逸仙路及光復南路區間）。

第三階段從晚間10點開始至1月1日凌晨3點，擴大管制區域包含光復南路、忠孝東路、忠孝東路5段236巷、松德路、信義路、基隆路、松仁路及莊敬路，管制區域內車輛只出不進，呼籲民眾盡量搭乘大眾交通運輸工具。

為了方便民眾參加跨年，市府周邊道路啟動分階段交管，北捷則是祭出42小時不收班服務，一路從今天清晨6時起，營運至1日24點，市府周邊公車路線延駛至凌晨2時。

台北捷運也因應前往跨年會場的人潮，捷運市府、101世貿站若人潮過多，列車將過站不停，民眾可能要提早在國父紀念館、信義安和、象山站下車；此外，捷運站月台、收費閘門、出入口也將視人潮增加管制進出。

▲▼臺北最High新年城- 2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,A-Team。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,跨年,台北市政府,狂放電

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