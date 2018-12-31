「蘆竹王陽明」看守所會客畫面上IG　7萬交保可回家過年

▲桃園「蘆竹王陽明」上月間在看守所會客時，被其弟弟與友人用手機拍下還PO上IG。（圖／資料畫面）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園25歲男子李威德去年因涉嫌散布偷拍性愛影片，於警方逮捕過程中竟直播自稱是「蘆竹王陽明」，未料，今年11月13日朋友到桃園看守所會客時，竟趁管理員沒注意時偷用手機拍攝，李還對著鏡頭嘻笑、不斷搞怪比YA，儘管獄方事後發現，然因李羈押期將屆滿，法官考量李威德涉犯非重罪，裁定7萬元交保，但限制出境、出海。

李威德2016年12月曾因涉及偽造文書、詐欺取財罪嫌遭逮捕，經檢察官諭令3萬元交保後，今年7月法院傳喚他卻不到庭，院方認為已逃匿除沒入3萬元保證金並發布通緝，未料，今年11月間，警方上門逮人，李又邊開直播挑釁「你們是要來抓我的嗎？」事後遭法院裁定羈押但未禁見。

李威德的弟弟、朋友於11月13日到桃園看守所會客時，竟趁著管理員沒注意時偷用手機拍攝，李還對著鏡頭嘻笑、做出搞怪表情，並不斷變換手勢比出YA，後來影片被PO上IG，桃園監獄才發現。

獄方雖對李的囂張行徑很不認同，並表示將管制李的弟弟、朋友3個月內不得接見，同時調查李有無違規，但因李羈押一個月後，法官以李涉犯非重罪或經宣告長期自由刑犯罪，諭令以7萬元交保。

家住桃園蘆竹區的李威德，去年偷拍性愛光碟案爆發後，陸續惹上多起官司，但他不改高調囂張作風，經常都在IG直播抽K菸及吸笑氣，因他時常開直播如何拉K及吸笑氣，還有粉絲稱他為「老師」，只是想吸引大家對他的關注。