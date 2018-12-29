元旦新制房東快看！新北套房想隔間　要先問樓下屋主

▲元旦新制上路，房東想隔間須樓下屋主同意。（示意圖／記者張一中攝）

政治中心／新北報導

元旦新制上路，新北市政府近日公告，因套房裝修而引發住戶間糾紛之投訴案件眾多，因此修訂「新北市辦理建築物裝修為多間套房審查原則」，建築物若想做多隔間套房，須附上「直下層所有權人同意書」，違法可處6至30萬罰鍰。

新北市政府工務局表示，自108年1月1日起，改裝多間套房的屋主必須得到樓下屋主許可，檢附直下層住戶所有權人同意書，才能進行裝修，若為同一所有權者，則必須出具建築物權利證明文件，若是位於一樓，其直下層非供住宅使用，就不受此限。

新北市政府工務局說明，部分屋主將自家住宅裝修成多間套房出租，已涉及建築物構造變更，例如設置分隔牆可能造成建築物結構體破壞；增設浴廁將使既有公寓大廈污水排水系統負擔加重；增設插座可能超出原先設計的電力系統負荷，造成潛在公共危險。

新北市政府工務局指出，新北市政府於103年訂定「新北市政府辦理建築物裝修為多間套房審查原則」，以建築物結構載重安全及建築技術規則相關規定審查，管理建築物使用安全外，為遏止不肖房東搭蓋違建出租套房牟利，防範潛藏的災害風險，違章拆除大隊又於104年成立頂樓違建出租套房專案加強執行，截至107年11月底止，已專案拆除1679案，目前仍在持續進行中。

新北市政府工務局強調，出租套房房客流動量較高，出入人口複雜，無論在建築物結構、生活及環境品質皆會造成影響，據統計，自107年1月迄今，接獲套房施工噪音及漏水陳情案件高達994件，因此新北市增訂套房裝修規範，不但希望維護建築物安全，也期待保障大多數民眾居住品質及權益。