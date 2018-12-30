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投訴副教授「傷害年輕女學生」性侵3次　她哭：說我是可笑的母狗

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲誣告副教授性侵，還寄信去學校投訴。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pixabay網站）

地方中心／台中報導

一名南部國立大學的潘姓副教授在網路上認識張姓女子，不料分手後居然遭對方分別向3個地檢署怒告性侵，之後因證據不足獲不起訴因此反控張女誣告。全案上訴至台中高分院，法官考量張女有憂鬱症，依誣告罪判處5月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，潘姓副教授與張姓女子2003年認識、交往一年，不過期間見面次數非常少，幾乎是個位數，分手之後也有將近9年沒有聯絡；不料張女竟然不甘分手挾怨報復，甚至企圖影響尚在進行中的恐嚇取財、妨害名譽等刑事告訴，因此指控潘男分別在宜蘭礁溪、台中等旅館對她性侵，不過案子都因證據不足，經檢方偵查終結不予起訴。

張女哭訴，當時很信任潘男就跟著他進去房間，結果就被亂脫衣物、親吻，「他說他是性愛博士，他永遠都會讓女人滿足……還很生氣的跟我說我是一個很可笑的母狗。」她之後甚至失控以電子信件傳送標題為「潘老師傷害年輕女學生」等內容向潘男任職學校投訴。

潘姓副教授則表示，曾經交往過，時間很短暫，不適合就沒有在一起，交往期間有見過幾次面，前前後後斷斷續續，不是長期間聯繫的交往，且期間只有牽手、擁抱、親吻等行為。大部分見面時都是張女自己來會合，不記得曾一起去過宜蘭、台中市。

案經台南高分院與台中高分院審理，法官認為張女竟於事隔多年後，虛構事實，任意誣指，使潘男無端遭受訟累，嚴重影響正常生活，並浪費司法資源，所為實不足取，但審酌她罹患憂鬱症身心狀況，因此依誣告罪判處5月有期徒刑，全案仍可上訴。

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關鍵字：誣告,副教授,性侵

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