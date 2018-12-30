妙齡女老師補習班多次性侵2弟子　迷戀「國中小男學生」

▲ 年輕女子擔任補習班老師，趁機性侵學子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓驚傳一起離譜的性暴力案件，一名20多歲的年輕女老師多次強制2名分別還在就讀國中、國小的男學生與她發生性關係，還恐嚇他們「不准說出去」，日前遭判10年有期徒刑。事件曝光後，令許多家長人心惶惶。

現年29歲的李姓女子在補習班教書，涉嫌於2016年至2017年間性侵2名當時就讀國小5年級和國中1年級的學生。京畿道北部保護性暴力受害者團體「向日葵中心」調查指出，李女曾多次犯案，且犯案地點還包括補習班內部；2名受害學生互不相識，受害的時間點也都不同。

這起事件直到受害者之一的男學生今年升上國中後，在學校接受諮商時才曝光；他提到，李女威脅他「不准告訴任何人」。諮商結束後，校方發覺事態嚴重，趕緊報警。當地警方獲報後，於6月展開調查；雖然李女堅持否認犯案，仍遭移送檢方。

根據南韓現行法規，只要與13歲以下未成年者發生性行為或性騷擾，不論是否為雙方合意，都應受到懲罰。議政府地方法院27日宣布，雖然被告堅決否認，但受害者證詞可信度高，判處李女10年有期徒刑及80小時的性暴力矯正課程，且未來10年間不得任職於兒少相關機構。此前，檢方原求處12年徒刑，並要求她配戴電子腳鐐，但遭法院駁回。