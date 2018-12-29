高國華酒駕：無心之過　判法官給機會！聲請提審被駁回

▲高國華喊冤沒酒駕，不知道吃薑母鴨會超過酒測值，聲請提審希望法官給他機會，但遭駁回。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

補教名師高國華28日晚間因酒駕被逮，酒測值0.25。但他堅稱沒有酒駕，質疑逮捕程序有問題，被移送近台北地檢署時，聲請提審，強調不知道吃薑母鴨會超標，是「無心之過」，希望法官以做公益的方式給他個機會。但經台北地方法院開庭後，裁定駁回，全案交回北檢偵辦，高國華是否能獲請回或交保，還得看檢察官認定。

開庭時高國華強調，他並沒有喝酒更沒有酒駕，否則怎麼還敢直接開車到派出所。至於先前和友人吃的薑母鴨含有酒精成分，他表示，並不知道只是吃個薑母鴨也會超過酒測值0.25毫克，無心之過，希望法官給予救濟，也願意以做公益方式彌補疏失。

根據立法院在2014年修訂的《提審法》，白話來說，任何未經法院許可遭逮捕，當事人可向法院「聲請提審」，由法官認定逮捕程序否有瑕疵。

法官認為，執行逮捕的台北市中山分局員警有將逮捕、拘禁通知書交給本人及其親友，酒測紀錄也在卷可稽，因此逮捕程序上並無違誤。而高國華宣稱是無心之過，為是否涉及公共危險實體認定問題，並非在逮捕程序是否合法的審核範圍內，應由承辦檢察官及法院依法實質偵查、審理，因此裁定駁回，高國華得解返回原解交機關，即台北地檢署。

高國華於26日晚間6點多，與友人在新北市永和吃薑母鴨餐敘後返家，根據他的供述，因返家後找不到手機才又出門，先到派出所調閱監視畫面，但離開時，有員警發現渾身酒味的高國華自己開車，於是上前攔查。

一開始進行酒測時，2次都無法測出指數，第3次才有結果，酒測值0.25，高國華向員警要求「讓我再吹一次」，結果還是超標，因此被移送到北檢。高國華強調，薑母鴨有加米酒沒錯，他僅喝了4、5碗，也喝了3瓶無糖綠茶，但對於酒駕一事，他嚴正否認。