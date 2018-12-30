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主廚搶銀行／334萬贓款分留給「3個重要女人」　主廚：債主別為難母親

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記者陳豐德／新北報導

五星級六福皇宮絲路宴主廚游甯鈞，因為沉迷網路簽賭欠下賭債，28號向飯店請病假，4度變裝持道具槍，搶了板橋陽信銀行334萬餘元，誇張的是犯案後隔天還正常上班，警方追查28小時後將其逮捕，並在其車內查獲「分成4袋」的剩餘贓款，他供稱是因為心裡放不下女友、母親及姐姐，打算交給他們後展開逃亡之旅，不料被警方繩之以法，強調出獄後一定會想辦法還債，請債主別為難自己母親

29日警方掌握其行蹤，發現他開著賓士C300轎車從台65快速道路，便一路尾隨跟到板橋大觀路1段巷內，強行剪車準備逮捕補，29歲的游男還企圖逃逸加速衝撞，警方連開4槍後將其逮捕，並在後車廂找到剩下的贓款233萬7700元，他供稱90萬元已經在犯案後去台北市中山區當鋪中，贖回自己價值160萬元的賓士愛車，而失蹤的10萬元可能是逃跑時不慎掉落，警方仍在追查當中。

▼搶匪變裝騎UBIKE前往偷贓車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼六福皇宮主廚搶劫板橋陽信銀行遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼搶匪持槍進入銀行內的小金庫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼六福皇宮主廚搶劫板橋陽信銀行遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查發現，游甯鈞因為在9月剛升上主廚，所以才買了一輛賓士C300犒賞自己，但他因為沉迷網路簽賭，陸陸續續欠下500萬元的債務，為了還款他到處借錢，5年前因為被逼急了，就在板橋地區偷了一輛機車準備行搶，但還來不及犯案，就被警方在路邊查獲到案。

原本游男靠著簽賭有小贏，但正所謂「十賭九輸」，近日他又被500萬元債務壓得喘不過氣，為了回款才將賓士車典當，想要一口氣翻本，不料卻越賠越多，於是在27日決定犯案，上網隨機挑了一家板橋地區的陽信銀行，並買來2把道具手槍，隔天下午1點半就在130秒內持槍闖入銀行，劫走小金庫內的334萬餘元，隨後去贖回自己的賓士愛車。

▼六福皇宮主廚游嫌為贖回賓士及償還鉅額賭債，鋌而走險搶銀行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼六福皇宮主廚游嫌為贖回賓士，鋌而走險搶銀行。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方逮捕游男時，在後車箱發現贓款被分成4袋，游男供稱因為心裡有3個重要的女人放不下，分別是「女友、母親及姊姊」，因為搶來的錢比想像中還多，原本打算把錢交給他們後開始逃亡計畫，如果不成就打算尋短，警方訊後將依7年以上徒刑的加重強盜罪嫌送辦。

月薪6萬的游姓主廚9月間在臉書感性發文，「一路走來不容易！感謝我的夥伴及團隊，支持我的兄弟們，未來的路還很長要學習的還很多，讓我們一起面對成長。」也曾對六福皇宮表達過感激，「六福皇宮是我的家，給我舞台、給我機會成長，現在是換我們出力的時候，皇宮加油！」

但如今前程似錦的主廚卻因債務淪為偷車搶銀行的劫匪，最深愛的那個「家」也因此受到牽連，六福皇宮29日晚間緊急發出聲明，表示游姓主廚平日表現相當正常，雖然12月31日皇宮將結束營業，但游男被列為留任名單，預計將轉調至旗下集團其他品牌任職，並無失業問題，「發生此事六福集團深表遺憾，即日起先予以停職，後續將依工作規則相關規定辦理，若情節符合重大違法之免職要件，將予以免職處分。」

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▼六福皇宮游姓主廚平時喜歡展露手藝。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼犯下板橋陽信銀行搶案的六福皇宮游姓主廚。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼六福皇宮主廚欠債行搶板橋陽信銀行遭逮。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼六福皇宮主廚欠債行搶板橋陽信銀行遭逮。（圖／記者陳豐德攝）

ET快訊
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關鍵字：六福皇宮,板橋,陽信銀行,搶案,贓款,分贓,女人

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