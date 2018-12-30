陳思宇父酸「人小動作多」　何志偉：我從來不攻擊任何候選人

▲何志偉。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立委補選候選人、白色力量「柯家軍」陳思宇對戰民進黨對手何志偉火藥味越戰越濃。陳思宇的議員父親陳建銘30日受訪時酸何志偉是「人小動作多」，何志偉下午反擊，強調自己「從來不攻擊任何候選人」，作為市民代表嘴吧張開應該是要替選民說話。

陳建銘日前發文挺女兒，內文大嗆何志偉刻意把看版掛在自己服務處隔壁，卻被何志偉反擊指稱看版是支持者替自己掛上的，背後還有洋蔥故事，痛斥陳建銘批評自己可以，但傷害選民「不可原諒」。

面對何志偉反擊，陳建銘不以為然，他30日受訪時表示，「他又把人家什麼什麼講出來，事實是怎樣？把人家家裡故事講出來幹嘛？我也很多感人故事阿。」說完還補酸何志偉是「人小動作多」。

陳建銘下午再受訪，記者提問為何指何志偉是人小動作多，他改口表示，「我是說他人小志氣高，他長得滿袖珍的，動作上應該還是多尊重一下。」陳建銘解釋，選舉是好事，應該努力爭取選民支持，不需要太多小動作，就像不用刻意在服務處旁又再立招牌，掃街也不應該刻意插隊，雖然沒有違法但一點幫助都沒有，「選舉是好事，大家殺自己的豬公就好，幹嘛比別人的菜好不好，刻意影響別人就不好。」

面對對手連爸爸都加入戰場，何志偉受訪時感嘆，「哇，跟所有候選人、台北市民說聲新年恭喜喔！志瑋選舉從來不攻擊任何候選人，只談政見、政績，自己加油自己努力，市民要看到的是市民代表在做事，嘴吧張開應該是要為市民講話。」