何志偉酸享行政資源　陳思宇：我滿頭問號

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝、何志偉辦公室提供、翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

距離明年一月立委補選時間剩下不到一個月，白色力量「柯家軍」候選人陳思宇和民進黨對手何志偉30日都到士林市場掃街，柯家軍陣容龐大，市府正副發言人大熊劉奕霆、學姊黃瀞瑩，還有柯文哲專屬小編小牛柯昱安都幫陳思宇站台，何志偉受訪時暗酸陳思宇享有行政資源。陳思宇對此表示，自己滿頭問號，要何志偉說清楚到底哪裡享用行政資源。

面對柯家軍全出動幫陳思宇站台，何志偉受訪時表示，「我覺得市府團隊傾整個行政資源幫忙應該的、應當的，那志偉靠著一步一腳進，會長（士林市場會長）手很暖，是我們今天的暖暖包。」

陳思宇下午受訪時回應，「我想早上志偉批評我打選戰，謝謝攻擊，我滿頭問號，我要問我哪裡享有行政資源？」至於何志偉稱自己是小農夫一步一腳印努力打選戰，陳思宇酸，「原來他是協槓青年，下次碰到他要問他去那裡做耕種？最重要的還是在心裡種一塊福田。」

談及民調落後，陳思宇說，市長柯文哲一直都有鼓勵自己，要加油再加油，看到民調其實心裡滿開心，因為有成長了五到六個百分比，一定會盡最大努力爭取最大認同。

陳思宇分享，常和柯文哲討論這次選戰要怎麼打，希望能夠打一場不一樣的選戰，例如多強調青年參政、不設看板，盼能把白色力量帶入國會，讓市民看到新的希望。