老婦昏倒賣場女廁　員工PAD急救命

▲▼ 老婦於知名賣場內昏倒，所幸賣場配備PAD加上熱心員工CPR，救回老婦性命。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市政府消防局第一消防大隊湖內分隊29日14時36分接獲通報，指稱某大賣場內有民眾於女廁內倒地，急需救護車，湖內分隊及德安分隊獲報後即刻前往。救護人員到達現場發現，68歲女性患者蕭女士正躺在地上，由賣場員工實施CPR並使用賣場內設置之PAD (public access defibrillation，公眾場所電擊器) 進行監測。

患者家屬表示患者本來只表示不舒服，後來倒地失去意識，救護人員到場立即評估患者生命徵象，患者失去意識、無呼吸、無脈搏，湖內救護人員立即接手實施CPR、並進行BVM正壓給氧，德安救護人員到場立即使用LUCAS輔助進行CPR，並儘速將患者送往台中榮民總醫院嘉義分院診治，送醫途中救護人員持續以LUCAS對患者實施胸外按壓，並持續正壓給氧同時監測生命徵象，到院後由醫護人員接手進行急救。



嘉義市政府消防局呼籲，若民眾在公眾場所內發覺身體不適，應趕緊撥打119求救，另外，也建議民眾應具備CPR等急救技術及使用PAD輔助，遇到危急情況時，才能在第一時間進行胸部按壓的緊急救護處置。遭遇突發事故時不慌張，為家人爭取寶貴的黃金時間。

根據衛生福利部公布「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」之規定，許多公眾場所皆有設置PAD，例如大型賣場、大型休閒場所、旅宿場所或交通要衝等，必要時可用來協助監測患者心律及進行電擊。