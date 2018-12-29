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上校軍法官陳威龍墜谷　同袍憶13年前颱風夜的那鍋「烤鴨泡麵」

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▲▼陳姓上校谷關失聯案，航空特戰指揮部失聯搜救。（圖／台中市消防局提供）

▲陳姓上校谷關失聯案，航空特戰指揮部失聯搜救。（圖／台中市消防局提供，下同）

記者陶本和／台北報導

「還記得那一鍋烤鴨泡麵香氣逼人，大夥兒在風雨中吃著，多麼希望學長這次是開玩笑。」幾位軍官談起陸軍航特部46歲的上校軍法官陳威龍，無一不是不捨。向來陽光正向、體格健壯的他，12月聖誕節前，獨自攀爬波津加山，沒想到就這樣丟下妻子、2個不到10歲的稚子，還有一大群軍中同袍。

12月20日，在快要聖誕節的這一天上午，平時就喜歡登山攝影的陳威龍，從空特麗陽營區授課完之後，撥了一通電話給妻子，告知他要去營區旁的波津加山。這一通再自然不過的報備電話，但這一通電話後，遲至深夜卻杳無音訊，家人焦躁之下向警方與軍方求助。

搜救隊在登山口找到陳威龍的轎車，依照他的腳程估算，大概在當天晚間9時，應該是準備下山；搜救過程中，陳威龍的手機是通的，但沒有人接聽；很快的在21日找到手機定位地點，就在波津加山步道3公里附近，搜救人員在坡邊看到明顯滑落跡象。最後不幸的是，帶回給家屬的是壞消息，搜救人員先是在乾涸的溪谷尋獲陳威龍的手機，接著找到他的遺體。

陳威龍是國防管理學院法律系43期、89年班，94年起擔任軍法官至今已經14多年。一名張姓上校談起學生時期的陳威龍，直說他就學期間成績相當優異，個性陽光正向，特別是充滿愛心，到各育幼院探視院童也幾乎是他的假日日常。

張姓上校說，陳威龍體格健壯，經常參加路跑、鐵人三項，跟大家相處起來，常常拿過去的經驗，開導同學，以身作則，在團體中更是身體力行。

吳姓上校回憶，在軍校大四時，同學們每天面對國考龐大壓力，但陳威龍看到剛進軍校的大衣學弟徬徨無措，還是邀集大四同學組成輔導小組，利用寶貴的休息時間，分科輔導學弟；他說，陳威龍很擅長組織，常跟大家分享軍事、攝影，「學弟們就像是他的親弟弟」。

憲兵許中校談起陳威龍，用「充滿熱情、風趣幽默」來形容，他記得在94年時在高雄受訓，某一個週末剛好颱風來襲，大家返家不得之下，陳威龍家住高雄，就收留了大家。

許中校回憶，那天陳威龍說，「颱風天吃泡麵最對味了」，接著他翻著冰箱，「還有烤鴨耶，煮個烤鴨泡麵好了」，當時很難以想像那是什麼樣的味道，沒想到一鍋烤鴨泡麵香氣逼人，大家就在風雨中吃著，感覺別有一番風味，「今天回想起來，真是令人難忘，多希望學長這次是開玩笑的」。

▲▼陳姓上校谷關失聯案，航空特戰指揮部失聯搜救。（圖／台中市消防局提供）

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關鍵字：陳威龍,烤鴨泡麵,國軍,航特部

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