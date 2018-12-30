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Google地圖超便利功能！一按「記住停車位」　要繳多少錢也能記

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▲▼Google地圖的記憶車位功能。（圖／翻攝自Google地圖）

▲Google地圖的記憶車位功能。（圖／翻攝自Google地圖）

網搜小組／綜合報導

出門玩開車最大的困擾可能是找停車位，所以很多人找到車位後，就匆匆下車玩樂去了，回過頭才發現根本不記得車子停在哪裡，真的超困擾。其實Google地圖裡面有個「設定停車位」的功能，可以輕鬆記憶停車的位子，再也不怕找不到車子了！

Google地圖的這個功能在iOS和Android的手機系統上，介面有一點不同。首先在iOS上，只要停完車子，在藍色點點的地方按一下，就會顯示「設為停車位子」的選項，按下去之後，地圖就會告訴你「你的車停在這裡」，相當親民，之後不管是吃完飯、逛完街、和朋友見完面之後，只要按下開車，就會跳出「在地圖上顯示」，按下去就能輕鬆找車。

▲▼Google地圖的記憶車位功能。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼Google地圖的記憶車位功能。（圖／翻攝自Google地圖）

▲車子停在哪裡相當清楚，不用怕找不到了。（圖／翻攝自Google地圖）

Android介面的步驟是一樣的，但是更加貼心，還加入了「備註」的功能，使用者可以在這裡註記停車費或是其他所需要的資訊，才不會再離開的時候搞不清楚要繳多少錢，或是忘了停車場營業時間等等。

這個方便的功能讓大家不會在找不到車位，尤其到不熟悉路況的外縣市旅遊超好用，下次停完車也能順手試試看。

另外，Google 地圖日前也推出另一項「hashtag」功能，用法就跟IG上的hashtag一樣，用戶可以加在評論當中，並且透過這樣的方式來搜尋，比如說想找素食餐廳的話，可以搜尋「#vegetarian」，也可以添加一些當地景點適合的主題標籤，例如這邊很好自拍，就可以添加「#goodforselfies」，也能進一步看看其他用戶的評論，非常方便，但目前僅Android手機有此功能。
 

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關鍵字：Google地圖,車位,停車位

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