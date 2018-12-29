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賴清德一說很嚴重　「觀宏專案」祭查回程機票4大加嚴措施

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▲▼觀宏專案脫團案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲觀宏專案脫團案陸續有越客被帶回。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德28日在年終記者會上指出，「觀宏專案」執行4年多，越南客共失聯500多位，這次一口氣失蹤152人「問題非常嚴重」之後，政委張景森29日召集相關部會檢討觀宏專案並祭出4大加嚴措施，包括檢查「回程機票」，未來若有團員脫隊失聯將加重旅行社責任、強化違規即時處理機制，也會嚴審越南組團的旅行社。

近日越南旅客一次逃逸152人引發風波，張景森則認為吃燒餅哪有不掉芝麻，因為陸客開放初期，逾期滯留人數曾高達千分之6，相比觀宏專案每千人違規人數1.8人，比吃燒餅掉的芝麻還少。

只不過賴清德28日在年終記者會嚴肅回應此事，他認為，觀宏專案執行4年多，越南客共失聯500多位，這次一口氣失蹤152人，問題非常嚴重，隨後張景森就在29日召開會議檢討1225觀宏專案越南旅行社團員集體脫團事件發生原因及目前查緝情形，也討論觀宏專案相關機制。會中包括內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮及交通部次長祁文中皆出席。

▲▼行政院院會後記者會,政務委員張景森列席針對普悠瑪列車翻覆案件專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲政委張景森。（資料照／記者李毓康攝）

會議中定調觀宏專案續推，但祭出四大加嚴措施，包括一、強化組團社申請的審查作業，研議增訂組團社違規責任及取消申請資格規定，由交通部負責；二、加強入境審查：入境時應加強口詢審查，查驗旅客回程機(船)票及住宿訂房相關資料，這部分交由內政部移民署；三、強化接待旅行社的管理與通報責任：增訂旅行社管理團員與通報違規的作業規定，也由交通部主責；四則是強化違規即時處理機制，一旦發現違規要做到「即時通報政府」，「迅速註銷簽證」，「立即查處追緝」，這部分則是跨部會由交通部、外交部、內政部共同合作。

張景森表示，本次會議確認目前實施觀宏專案以來，各國發生旅客脫團情形極為少見，僅越南稍多，雖仍屬可控制範圍，但有增加趨勢。類似此次集體脫團情形過去並未發生，屬特殊個案。按目前偵辦初步結果，本案應是跨國人蛇集團利用合法觀光管道引入非法移工。因此除全力追緝相關犯罪人員外，必須強化管控現有措施。

只不過此次事件引起國際媒體報導，張景森認為涉及國家形象，且引起越南政府方面的關切與注意，為避免類此事件再度發生，請外交部立即進洽越南政府，針對兩國觀光合作、共同打擊犯罪及防止人口販運等三方面，在既有基礎上進一步加強雙邊合作。

對於違法移工問題，張景森責成內政部立即研修「入出國及移民法」，加重違法移工、違法容留者及販運仲介者的刑責，並處以巨額罰金，以斷絕偷渡動機，根本解決問題。

ET快訊
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關鍵字：越南,觀宏專案,張景森

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