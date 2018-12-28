藍委剛砍高捷預算「韓國瑜又爭取」　林智鴻：國民黨精神分裂？

政治中心／綜合報導

新任高雄市長韓國瑜拚經濟，除積極爭取高捷黃線預算落實，選前還喊出要活化興達港。不過，民進黨高市議員林智鴻批評，國民黨立委黃昭順、賴士葆14日才砍預算，現在韓國瑜又跳出來爭取，「國民黨是不是精神分裂？」對此，黃昭順28日出面喊冤，澄清她主張砍的是輕軌，不是黃線。

林智鴻表示，高捷黃線總預算1441億，但黃昭順、賴士葆在立院帶頭喊砍，主張刪減20％，最後幾經折衝才改凍結1/10，「國民黨立委凍結、阻擋高雄捷運黃線預算，韓國瑜市長又極力爭取預算，國民黨是不是精神分裂了？」

▲林智鴻質疑，藍委帶頭砍預算，韓國瑜又要爭取，「國民黨是不是精神分裂？」（圖／東森新聞）

黃昭順解釋，她主張凍結的「都市推動捷運」科目共編列98億元預算，其中包括新北三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、桃園綠線捷運及高捷岡山路竹延伸線，「其實我們的提案裡面並沒有黃線，但是他們（綠營）把它誤導到那邊」，而且她最有意見的是輕軌，不是黃線。

▲黃昭順回應，她對輕軌比較有意見，而且提案裡根本沒有黃線。（圖／東森新聞）

賴士葆則透過臉書澄清，他只砍了過去大家一直詬病的「興達港」1億元，是民進黨委員加碼砍到5億，他根本沒碰捷運線，「前瞻預算與一般預算不同，這些百分百都是向子孫借來的錢，不合理的編列當然要刪。」

賴士葆強調，他選前曾與韓國瑜、費鴻泰、張善政等人在台北101開過「高雄首富」記者會，也被預聘為韓市長的經濟顧問，當然不會刻意刁難，「是當初民進黨政府亂編一通，我只是想做好把關工作而已。」