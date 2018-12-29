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陳水扁爆「蘇蔡配不合」內幕！揭蘇貞昌為何選不成總統

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記者柯沛辰／綜合報導

前行政院長蘇貞昌近日傳出可能回鍋閣揆，掀起各界熱議。不過，前總統陳水扁28日在臉書爆料，當年他任內行政院正副院長是「蘇蔡配」，結果蘇貞昌兩度到總統府找他，抱怨「無緣無故叫蔡英文來當副院長」，希望他換掉蔡，但他沒有答應。

陳水扁在「新勇哥物語」第326集中爆料，他過去做總統的時候，蘇貞昌擔任行政院長，蔡英文當副院長，但蘇貞昌曾2次到他總統辦公室來，要求換掉蔡英文，還抱怨蔡英文讓人很頭痛，當時他沒有答應，所以最後蔡蘇2人依舊同進同退。

▲▼蘇貞昌、蔡英文。（圖／記者屠惠剛、周書羽攝）

▲陳水扁回憶任內，提到2006年行政院「蘇蔡配」內幕。（圖／記者屠惠剛、周書羽攝）

陳水扁表示，蘇貞昌那時候覺得蔡作為副手無法配合，私底下感到很不滿，這是所有媒體記者都知道的公開秘密。如今蔡英文從副院長變成總統、國家領導人，再度找上過去的院長重掌行政院，他給予祝福，期許兩人會是「完全配合」，而不會變成「完全對立」，否則台灣就慘了。

陳水扁話鋒一轉，談到蘇貞昌「賭性」還差了一點，比較不敢拼，一定要穩的、看得到的才敢做，很容易猶豫不決，不敢當仁不讓。

他舉例，2010年選舉時，時任黨主席的蔡英文本來希望蘇回鍋選新北市長，她則出征台北市，但蘇貞昌認為自己已經做過2次新北市長，不可能再選第3次，話說得很死，但意思其實就是要選台北市長，「就算落選也能循阿扁模式選總統」，結果最後害得蔡英文整個佈局盤算失利，不得不披戰袍出征新北，而且選得很差。

▲▼蘇貞昌展開謝票行程，感謝支持者投票支持。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲陳水扁認為蘇「賭性」還差了一點，否則現今局面可能大不同。（圖／記者蔣婕妤攝）

陳水扁說，如果蘇貞昌那時候不選台北市，而是選新北市長，不僅絕對會選上，而且即便作一、兩任，也不代表沒機會選總統。他相信，當時蘇貞昌若做對選擇，政治道路將截然不同，「現在的總統可能會姓蘇」。如今這次九合一大選，蘇貞昌明明說過不選第三次，但最後還不是去選了，「到底你在盤算什麼？」

陳水扁認為，無論有沒有當過台北市長都能選總統，更何況依照目前台灣社會、政壇氛圍，真正受到關注的主角是總統候選人，什麼人當院長、黨主席、府秘相對沒那麼重要，若當初蘇貞昌跟蔡英文拼黨內初選，他相信今天局面會不一樣。

影片一出，有網友解讀這番言論是在諷刺蘇貞昌搖擺不定，才會離總統大位愈來愈遠，所以蔡現在找蘇重掌行政院，蘇應該要有所堅持、審視自身目標。但也有綠營支持者無法認同這番說法，呼籲陳水扁別再挑撥分化民進黨。在網上意外掀起論戰。

▲▼陳水扁爆「蘇蔡配不合」內幕！揭蘇貞昌為何選不成總統。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友解讀，陳水扁開頭評論國家領導人應具備的條件，其實是在對蘇隔空喊話。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：陳水扁,蘇貞昌,蔡英文,賴清德

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