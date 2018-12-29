2020換掉蔡英文？獨派青年：請再給她一次機會

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在九合一選舉中慘敗，面對2020，黨內開始出現換掉總統蔡英文的聲音，日前獨派團體更召開記者會，要蔡英文「不要出來」。對此，社運人士王奕凱表示，台獨路線應該試著接觸不同意見的人，以增加支持群眾，而不是繼續待在同溫層，希望能再給蔡英文一次機會。

王奕凱說，獨派最好的路線，絕對不是出面呼籲換下蔡英文，而是要去接觸不了解、討厭台獨的人，嘗試跟對方溝通，如果覺得這樣太痛苦，可以自主建立成功的行動，也可經營企業、打擊中資對手、反監控統派行動、培養台派後進，但千萬不要己願他力，否則永遠不會成事。

王奕凱分析，以2020本土政權保衛戰來說，換不換人，應該先看蔡英文所作的國防外交政策，就目前而言，內政上或許諸多改革無法獲得民意支持，但國防外交上的路線是有利於本土經濟發展，所以，民進黨的民心問題，需要的是改善做法，建立台灣共和，而非更換領導，強化台派路線，才是更有勝算的選擇。

王奕凱指出，台灣之所以難以獨立，就正名公投結果來看，是對台灣獨立的認同不足，而不是行動台獨不夠多，他身為獨派運動者，雖然對蔡英文也有不滿，一些支持的政見跟民進黨不同，但若以台灣獨立前途的發展最有利的選項來看，「我是獨派，我支持蔡英文連任。」