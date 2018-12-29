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大陸2018十大政治新聞（下）　涉台高層「三代同堂」　兩會「史詩級」白眼成網紅

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▲大陸外長、國務委員王毅（左）、海協會長張志軍（中）、大陸國台辦主任劉結一（右）相繼到位，大陸涉台新防線儼然成形。（圖／新華社、ETtoday資料照)

▲大陸外長、國務委員王毅（左）、海協會長張志軍（中）、大陸國台辦主任劉結一（右）相繼到位，大陸涉台新防線儼然成形。（圖／新華社、ETtoday資料照)

記者蔡浩祥／專題報導

2018年，中美貿易戰開打，加上雙邊一系列戰略對抗，北京不斷透過主場外事活動展現開放決心；今年兩會後，涉台高層人事安排罕見出現「三代同堂」，足見北京對兩岸風險控管上的嚴謹。另外，還有兩會期間的「翻白眼」事件、武警歸建中央軍委、吳小平評私有經濟等。

為此，《ETtoday新聞雲》盤點第六到第十個大陸2018十大政治新聞，幫讀者快速回顧今年大陸發生的重要政治新聞。

▲▼國台辦新主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦官網）

▲國台辦主任劉結一。（圖／翻攝自國台辦官網）

六、兩會人事到位，國台辦主任「三代同堂」
今年兩會，除聚焦憲法修正案，就涉台人事安排上，北京也是頗具深意，罕見出現國台辦主任「三代同堂」的情況

兩會宣布的人事安排上，大陸外長王毅升任國務委員，仍兼外長職務、已交棒的國台辦主任張志軍則出任全國人大外事委員會副主委和海協會長、國台辦首席副主任劉結一則接任國台辦主任

「王張劉」涉台防線的人事安排，是首次三位前後任國台辦主任，都仍肩負重要工作，工作都跟涉台有關，象徵著北京對台政策的一致性、針對性

▲翻白眼女記者梁相宜。（圖／翻攝自梁相宜微博）

▲在今年兩會大翻白眼女記者梁相宜。（圖／翻攝自梁相宜微博）

七、史詩級白眼，梁相宜登上維基百科成網紅
同樣在今年兩會，上海第一財經電視台記者梁相宜13日於兩會期間，對全美電視台長張慧君大翻白眼，兩人互動如同《甄環傳》，成為網路熱議焦點。

後來傳出梁相宜被召回並吊銷記者證，但她也因此登上維基百科 （wikipedia），正式晉升為「網紅」，而她這記白眼，被美國《紐約時報》評為「史詩級白眼」

▲▼首屆中國國際進口博覽會台灣商品參展。（圖／記者陳政錄攝）

▲首屆中國國際進口博覽會台灣商品參展。（圖／記者陳政錄攝）

八、四大主場外交，北京展現開放決心
大陸外長王毅3月8日主持海南博鰲中外記者會表示，今年外交亮點主要體現在四大主場活動，分別是4月舉行的海南博鰲亞洲論壇年會；6月在青島舉行的上海合作組織峰會；9月在北京舉行的中非合作論壇峰會，及12月在上海首次舉行的國際進口博覽會。

雖說大陸「主場外交」行之有年，面對中美貿易角力持續激化，「主場外交」也成為對外展現擴大開放決心，爭取國際更多支持，「借力使力」抗衡美國的步步進逼

尤其習近平出席首次舉辦的上海進口博覽會，也端出不少政策牛肉，包括進一步降低關稅、放寬市場准入，預計未來15年，大陸進口商品和服務將分別超過30兆美元和10兆美元等，「經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，大陸開放的大門只會越開越大」。

▲大陸財經專欄作家吳小平。（圖／鳳凰財經） 

▲大陸財經專欄作家吳小平。（圖／鳳凰財經）

九、吳小平私有經濟「階段任務」說，意味引發民企危機
時逢馬克思誕辰200周年，北京高調舉辦紀念大會，習近平親自出席致詞。不過，就在中央高調紀念馬克思誕辰200周年氛圍下，大陸財經專欄作家吳小平發表題為「私營經濟初步完成階段重任」文章

該文指出，在中國的改革開放歷史進程中，私營經濟「已經初步完成了協助公有經濟實現跨越式發展的重大階段性歷史重任」。下一步，私營經濟「不宜繼續盲目擴大」

要知道的是，馬克思主義核心觀點之一，就是消滅私有制。官方高調紀念，部分媒體人士持續帶風向的結果，引發民營企業家人人自危，才有官方趕緊出面力挺民企的後續。

▲▼3月12日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席十三屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。。（圖／中國國防部網）

▲中共中央軍委主席習近平出席十三屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話。（圖／中國國防部網）

十、80萬武警歸建中央，習近平全面掌握軍權
今年1月1日起，大陸武警轉由中共中央、中央軍委集中統一領導，實行「中央軍委－武警部隊－部隊領導指揮體制」。2017年12月27日，中共中央印發《中共中央關於調整中國人民武裝警察部隊領導指揮體制的決定》

武警成立於1982年6月，前身為公安中央縱隊，主要擔任國內安全保衛、搶險救災等任務。有分析稱，過去武警部隊受國務院和中央軍委的雙重領導，使得地方政府對武警部隊擁有指揮、調動的權力，導致中共中央對這一準軍事力量的控制力受到影響。

就在武警回歸中央軍委統一領導後，全國人大常委會也在6月通過確認海警局行使海上維權執法職權，劃歸武警部隊的考量，則有利於中共中央軍委統一東海與南海等海上維權的指揮與部署。

除上述事件，及►►大陸2018十大政治新聞（上）介紹的新聞。還有不少遺珠之憾未列入，包括迄今未召開的四中全會、習近平與民企座談、中央政治局審議《中國共產黨政法工作條例》等。

《ETtoday新聞雲》整理出2018年大陸「十大經濟新聞」、「十大政治新聞」，以及年度「兩岸十大新聞」，均以上下兩集模式，即日起陸續上線，幫助讀者回顧2018年兩岸大事。

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關鍵字：大陸2018十大政治新聞,國台辦,兩會,梁相宜,吳小平,武警

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