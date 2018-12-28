陸運-9東海走V字疑偵查薩德　日韓戰機接連跟蹤

▲日本航空自衛隊拍攝到的中國運-9型軍機。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部，下同）

軍武中心／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部稱，一架中國運-9情報收集機在27日經過對馬海峽進入日本海（南韓稱東海）空域，航空自衛隊戰機緊急起飛應對。從日方公布航線圖顯示，這架解放軍軍機在東海上空走V字航線，沿途經過南韓東南部的慶尚北道星州郡部署的美軍「薩德」反導系統。

日方指出，當天中國軍機先是在東海上空走了一個V字航線，然後緊貼著對馬島和美津島領空飛越對馬海峽，隨後朝著正北方向進入日本海，最後再沿著原航線返航。

▼運-9航線示意圖。

南韓聯合參謀本部也指出，一架中國軍機也在27日當天三度飛入南韓防空識別區，韓方空軍出動戰鬥機跟蹤、監視，並廣播示警。《韓聯社》稱，這架中國軍機先是在上午10時21分許從濟州島西北方向第一次飛入南韓防空識別區，接著10時51分許從離於島（中國稱蘇岩礁）以東空域進入日本防空識別區。

隨後，中國軍基在11時54分許於南韓浦項東南方向約66公里處第二次進入南韓防空識別區，向北飛行至江陵以東約85公里後，12時27分許掉頭向南並沿原路返航，12點51分飛離。最後在14時14分從濟州島以南第三次飛入南韓防空識別區，15時許最終飛離。

▲薩德薩德反導彈防禦系統（THAAD）入駐星洲高爾夫球場。（圖／CFP）

值得注意的是，運-9此次航線沿途都經過日韓兩大關鍵反導軍事設施的所在地，其中最受到矚目無疑是位在南韓慶尚北道星州郡的薩德反導系統。該系統是在今年4月26日正式部署，6座發射台由駐韓美軍第8軍35防空炮旅團負責運行，設備包括射控雷達、X雷達系統、作戰指控站、反飛彈系統、發電機以及冷卻機。

至於另一處則是位在對馬海峽東側的日本山口縣，據了解，日方已經確定將在山口縣萩市部署一套從美國引進的陸基「宙斯盾」反導系統。即便目前尚未部署到位，但陸媒普遍認為，未來該系統絕對是另一個威脅中國安全的關鍵設施。