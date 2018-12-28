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睽違7年阿聯重啟駐敘利亞大使館　外長：有助維護主權與人民安全

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▲▼相隔7年阿聯重啟駐敘利亞大使館。（圖／路透，下圖同）

▲▼相隔7年阿聯重啟駐敘利亞大使館。（圖／路透，下圖同）

記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國27日宣布，將會重新開啟位於敘利亞首都大馬士革的大使館，該大使館從2011年敘利亞內戰爆發關閉至今已7年。阿聯政府透露不會立刻派駐大使，但此舉有助緩和兩國間的緊張關係。阿聯外交部長加爾加希表示，重啟大使館有助維護敘利亞主權與人民安全。

27日在代理大使納伊米（Abdul Hakim Naimi）的主持下，阿聯駐大馬士革大使館重新升起阿聯國旗，阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，又稱阿拉伯聯合酋長國）也發佈聲明表示，將恢復阿聯在這敘利亞大馬士革大使館的外交服務，此舉顯示阿聯政府正積極恢復兩國之間的關係，並積極協助敘利亞主權與領土的完整，除此之外還將防止地區勢力干預敘利亞事務。

▲▼相隔7年阿聯重啟駐敘利亞大使館。（圖／路透）

阿聯政府希望敘利亞能早日實現和平、安全與穩定，阿聯外交部長加爾加希（Anwar Gargash）也在推特上表示，阿聯對敘利亞來說變得非常重要，尤其在打擊伊朗與土耳其對其國土的控制上，「重新開放大使館的目的是，堅信在下個階段我們要跟敘利亞維持關係，以照顧其人民，並維護主權與領土的完整。」

據CNN報導指出，重啟大使館有助緩減敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）的弧立情況。本月中非洲國家蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）訪問敘利亞，這也是敘利亞內戰以來，第一次有阿拉伯國家聯盟的成員國造訪。

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關鍵字：阿拉伯聯合大公國,敘利亞,大使館

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