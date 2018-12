睽違7年阿聯重啟駐敘利亞大使館　外長：有助維護主權與人民安全

▲▼相隔7年阿聯重啟駐敘利亞大使館。(圖/路透,下圖同)



記者張方瑀/綜合報導

阿拉伯聯合大公國27日宣布,將會重新開啟位於敘利亞首都大馬士革的大使館,該大使館從2011年敘利亞內戰爆發關閉至今已7年。阿聯政府透露不會立刻派駐大使,但此舉有助緩和兩國間的緊張關係。阿聯外交部長加爾加希表示,重啟大使館有助維護敘利亞主權與人民安全。

27日在代理大使納伊米(Abdul Hakim Naimi)的主持下,阿聯駐大馬士革大使館重新升起阿聯國旗,阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates,又稱阿拉伯聯合酋長國)也發佈聲明表示,將恢復阿聯在這敘利亞大馬士革大使館的外交服務,此舉顯示阿聯政府正積極恢復兩國之間的關係,並積極協助敘利亞主權與領土的完整,除此之外還將防止地區勢力干預敘利亞事務。

阿聯政府希望敘利亞能早日實現和平、安全與穩定,阿聯外交部長加爾加希(Anwar Gargash)也在推特上表示,阿聯對敘利亞來說變得非常重要,尤其在打擊伊朗與土耳其對其國土的控制上,「重新開放大使館的目的是,堅信在下個階段我們要跟敘利亞維持關係,以照顧其人民,並維護主權與領土的完整。」

據CNN報導指出,重啟大使館有助緩減敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)的弧立情況。本月中非洲國家蘇丹總統巴席爾(Omar al-Bashir)訪問敘利亞,這也是敘利亞內戰以來,第一次有阿拉伯國家聯盟的成員國造訪。

