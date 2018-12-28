最強寒流襲日！1男捲入剷雪車亡　山形積雪最深147公分

▲日本多處降下大雪，青森市民眾外出時穿上厚厚冬裝禦寒。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

今冬最強寒流侵襲日本，包括北海道、東北和關東部分地區下起大雪，交通大亂。部分地區積雪量達到50公分以上，新潟縣和福島縣山區都有80公分雪量，而山形縣大藏村肘折地區甚至出現1米47公分的積雪。另外，山形縣一名男子28日意外遭剷雪車捲入死亡。

截至當地時間28日下午4時，山形縣大藏村積雪深度達到147公分，相當驚人。山形縣米澤市一名62歲男性建築公司職員情野二男，下午3時左右駕駛剷雪車時，不慎將一名正在自家門口除雪的65歲男子近野寛勝捲入。近野全身受重創，送醫後不治。

日本氣象廳預測，至29日上午6時為止的24小時降雪，預計為北陸地區80公分、東北70公分、關東甲信60公分、北海道50公分、中國45公分、東海與近畿40公分。氣象廳表示，至30日前日本海側山區仍有大雪的可能，另外東海和近畿地區平地也可能降雪。

另外，北海道日本海側和北陸地區可能出現暴風雪，最高風速可能達到每小時72公里，呼籲民眾應留意高處積雪掉落，並警告有雪崩的可能性。

受積雪和大雪影響，北海道、東北等多處地區國內航線取消。函館機場關閉部分跑道清除積雪，累計已經取消34航班，且來往北海道航班可能會延誤，呼籲旅客注意航班最新情況。此外，東海道新幹線同樣受到積雪影響，有多班列車延誤。山形等地區的新幹線和JR列車亦有延誤。