美媒曝：北韓2020將擁100個核彈頭　研究開發邁向「大量生產」

▲ 金正恩看著飛彈發射 。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩4月宣布暫停所有核武試驗及發射導彈、關閉核試驗場，6月與美國總統川普舉行峰會後承諾，朝鮮半島將完全無核化，卻沒有公布具體的時間點。近來有美國媒體披露，平壤當局今年沒有進行核試驗和試射導彈，並不代表政策轉向，而是處於研究開發至大量生產間的轉換期；若持續以現在的速度發展，2020年就可以擁有100顆核彈頭。

美國國家廣播公司（NBC）27日報導，北韓停止發射導彈並不完全是因為川普。雖不確定過去引起許多專家關注的北韓軍演是否中斷，但武器開發計畫仍在暗中進行。英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）研究員瓦里雅莱（Cristina Varriale）指出，金正恩並沒有改變政策，但現在，北韓已經從研究開發走向大量生產。

NBC根據專家說法和衛星影像分析，平壤當局仍持續生產核分裂物質，且在全境開發導彈基地。報導提到，「北韓自實驗階段走向生產並不令人驚訝，金委員長年初新年致詞就已經說過了。」金正恩今年1月1日致詞時表示，2017年進行各項核試驗，已經達成目標，2018年將加緊腳步邁向實戰，大量生產核彈頭和彈道飛彈。

美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）首席副所長利特瓦克（Robert S. Litwak）說明，若維持現在的生產速度，至2020年為止，北韓將擁有約100個核彈頭，已經達到英國的一半。

針對北韓無核化，NBC則指出，許多專家和情報當局者都認為，平壤當局不會棄核，因為金正恩將核武視為對抗外來侵略的保命金牌。許多分析指出，欲壓制「全世界最年輕的核武勢力」，美國應追求更溫和的短期目標。

麻省理工學院政治學系教授納朗（Vipin Narang）則提出另一觀點，認為川普清楚金正恩永遠不會無核化，且他也不在乎。因為比起單純的無核化，「停止試射導彈」就足夠讓川普在北韓問題上達成巨大政績，達到政治上的勝利。

納朗推測，川普可能認為，只要外交上的協商還在持續，核試驗就不會重啟，「所以他有動力讓這場秀繼續演下去，而這可能也正好稱了金正恩的意。雖然協商陷入僵局、停止核試驗會讓川普宣稱自己贏了，北韓卻可以在此期間建立自己的兵工廠。」