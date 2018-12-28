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「年紀最小」常被棄養！　葉門內戰引飢荒...百萬人寒冬求生存　　

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▲▼世界糧食計劃署表示葉門目前有超過1400萬人正遭飢餓之苦。（圖／路透）

▲ 世界糧食計劃署表示，葉門目前有超過1400萬人正遭飢餓之苦。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

儘管交戰雙方已承諾停戰，葉門災難性飢荒持續發生，仍有數百萬人在寒冬中努力生活。「反飢餓行動」（Action Against Hunger’s）的國家主任費蘭特（Valentina Ferrante）對此表示，國內現況相當險惡，如果一個家庭沒有固定的經濟來源支撐生活所需，通常會選擇性地餵養小孩，「而年紀最小的小孩」通常是被棄養的一方。

根據Metro報導，戰爭自2015年在葉門爆發後，連續3年的戰爭已經迫使許多人民失去了家園和經濟來源，約有200萬人流離失所、6萬平民喪生，目前這項被稱為世上最嚴重的人道主義災難，也將1400萬人推向飢荒的邊緣。

▼ 「反飢餓行動-英國」（Action Against Hunger UK）組織表示，葉門等地的兒童非死於子彈之下，而是災難性的飢荒。（圖／翻攝粉絲專頁Action Against Hunger UK）

▲▼ 葉門飢餓兒童,Action Against Hunger UK,反飢餓行動組織。（圖／翻攝粉絲專頁Action Against Hunger UK）

費蘭特表示，「我們非常清楚現況是災難性的，如果一個家庭失去了經濟來源，通常會選擇性的餵養小孩，而年紀最小的通常會被棄養」。「戰爭已經嚴重影響到人民心理的穩定度」，費蘭特說，由於經常處於戰爭邊緣，人們已經感到絕望，甚至開始自殺，對於年幼的小孩而言，他們的認知中的世界只有戰爭。

事實上，自伊朗支持的「胡塞武裝組織」自2015年3月佔領葉門北部之後，不斷與總統哈迪領導的政府軍與沙烏地阿拉伯等盟軍發生衝突，影響數萬名民眾生活。近幾個月以來，不僅發生盟軍有49％的空襲炸到非軍事目標，甚至還轟炸到載有學童的巴士。而胡塞武裝組織則被指空用平民當作人肉盾牌，還在廢棄學校、路邊以及沙漠埋設地雷。

目前，反飢餓行動組織在當地約有300位成員，持續提供受難民眾糧食援助。費蘭特也表示，「葉門人已經到了只求穩定的地步了」，他們不在乎誰贏得戰爭，只希望能早日見證和平來臨。

▼ 「反飢餓行動-英國」在12月25日當天，感謝大眾支持他們的工作。

▲▼ 葉門飢餓兒童,Action Against Hunger UK,反飢餓行動組織。（圖／翻攝粉絲專頁Action Against Hunger UK）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：葉門,飢荒,反飢餓行動,Action Against Hunger

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