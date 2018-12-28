可光屁股但要穿襪！她批韓國瑜「賣弄性幻想」　網吐血：一定有誤會

記者張嘉晏／綜合報導

高雄市長韓國瑜25日夜宿果菜市場，起床時向媒體自曝「可以光著屁股，但襪子不能不穿」的養身之道，不過這番言論也被台大教授賀德芬批說是「賣弄性幻想、想吸引女性選票」。對此有網友滿頭問號表示「受夠了」，「先不說已經選完了，請問你們有幻想過嗎？」

台大榮譽教授賀德芬在三立《新台灣加油》中表示，韓國瑜這句話的目的就是要「吸收女性選票」，「男性看了就沒有吸引力嘛！可是你看他這樣他就因為故意講這些曖昧的話...。」一旁的媒體人吳國棟也插話表示，「哪一個男生想看韓國瑜的光屁股？」賀德芬馬上就回應「女生會！」她表示一堆粉絲迷到「徹夜守候」的程度，「陪睡說一出來的時候，好多大媽、師奶一直跟他鼓勵對不對。」

▲韓國瑜養生之道：睡覺一定要穿襪子 。（圖／地方中心翻攝）

賀德芬隨後表示很感慨，「你就可以看到那些政治人物都會利用家裡的女人，媽媽、太太和女兒啦。」她舉韓冰為例，「你看都在時裝表演，女兒一出來就打敗多少敵人。」連柯文哲都躺著中槍被她預言，「女兒還沒出道，也許下次選總統的時候就會出來。」她表示馬英九也一樣，很多年紀比較老的沒什麼興趣，可是媽媽一出來就會被吸引。

賀德芬更表示這些政治人物就是用這種性幻想的東西，「許多師奶也好，很多大媽也好，辣妹、正妹也好，其實她們自己有這種性慾望，可以很公然的去示愛。」她還舉「梁山伯與祝英台」為例，許多大媽公然對女扮男裝的明星示愛，先生也可以同意，不會造成家庭糾紛，「他就是利用女性這樣一個心理，去吸引女性的選票。」

賀德芬覺得悲哀表示，西方女性的投票權在20世紀初才開始，但台灣不同，女性一開始就和男性一樣，票票等值。但今天這些政治人物還在利用女性容易被帶動的情緒，「所以你看這些人旁邊圍的都是女人，都是大媽師奶，包括馬英九柯文哲和韓國瑜也是。」

▲台大名譽教授賀德芬。（圖／翻攝賀德芬臉書）

賀德芬這番言論一出，一旁的民進黨立委李俊俋連忙表示自己「選民範圍很廣」，從阿伯到歐巴桑都有，「每個政治人物有不同的訴求啦！」

影片被貼到PTT後，網友難得團結表示，「我還以為只有丁丁還沒選完，原來還有人卡在過去」、「講這句話的人本身就有類似的性幻想吧」、「賀德芬自己有反應就以為其他女人也有」、「可以靠這種性幻想來吸女性票？？這一定有什麼誤會.....」、「原來女生喜歡老人屁股 （筆記）」。