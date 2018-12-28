柯文哲「拒答問題」　王世堅反擊：市民不是選你當皇帝！

▲王世堅與柯文哲隔空交火。（圖／ETtoday資料照片）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲與市議員王世堅之間再度隔空交火，柯文哲28日直言，「以後我們都拒絕回答有關他的問題」、「常常愛的相反不是恨，愛的相反是冷漠」。對此，王世堅在臉書反擊，「市民是選你當市長不是選你當皇帝！」。

王世堅表示，監督不分藍綠白，民主政治監督制衡，並不是個人好惡、愛恨情仇的問題！當市長就是要被監督，「柯文哲你無法逃避、閃躲市民與議會對你的監督與質疑！」

王世堅認為，民主政治中監督制衡是天經地義的事情，「市民是選你當市長不是選你當皇帝！市民選我當市議員是要我監督市府，不是跟市長當朋友，更不是當市長的啦啦隊！」

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

王世堅強調，面對馬英九、郝龍斌、柯文哲三位市長，「打馬、屠龍、砍活寶」始終如一；陳水扁擔任總統民進黨中央執政時，他擔任立委也是同樣的態度，「這是民眾投票給我所託付的重責大任！也是民意代表應有的態度！」

王世堅最後喊話，「柯文哲如果怕熱就不要進廚房！躲得了一時，躲不了一世，明年新會期，大家議場見！」

王世堅日前自比是十字架，直指柯文哲是魔鬼、柯都這麼拜託了，「就不要在魔鬼面前拿出十字架」。對此，柯文哲28日直言，「以後我們都拒絕回答有關他的問題」、「常常愛的相反不是恨，愛的相反是冷漠」。

隨著九合一大選結束，議會與市政工作開始陸續上軌道，王世堅25日PO文談到柯文哲第二任期將展開，「忠告」柯文哲「不在其位不謀其政」，痛批柯在兩岸問題上逾越中央政府職權，掩飾市政施政荒腔走板。

對此，柯文哲不滿回應「中央可以做的事就拿去做，也不會跟他們搶著去做那些事」，並再度請媒體「不要在我面前提這個人好不好？」接著，王世堅則反擊，「柯文哲這個魔鬼，最怕碰到王世堅這個十字架」，所柯文哲才「懇求」媒體別在他面前提，並要媒體切記「在魔鬼面前不要拿出十字架」。