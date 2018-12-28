　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「拒答問題」　王世堅反擊：市民不是選你當皇帝！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼他提民進黨2020唯一希望「跟柯文哲和好」！　王世堅吼：不能再跟魔鬼交易。（圖／ETtoday資料照片）

▲王世堅與柯文哲隔空交火。（圖／ETtoday資料照片）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲與市議員王世堅之間再度隔空交火，柯文哲28日直言，「以後我們都拒絕回答有關他的問題」、「常常愛的相反不是恨，愛的相反是冷漠」。對此，王世堅在臉書反擊，「市民是選你當市長不是選你當皇帝！」。

王世堅表示，監督不分藍綠白，民主政治監督制衡，並不是個人好惡、愛恨情仇的問題！當市長就是要被監督，「柯文哲你無法逃避、閃躲市民與議會對你的監督與質疑！」

王世堅認為，民主政治中監督制衡是天經地義的事情，「市民是選你當市長不是選你當皇帝！市民選我當市議員是要我監督市府，不是跟市長當朋友，更不是當市長的啦啦隊！」

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

王世堅強調，面對馬英九、郝龍斌、柯文哲三位市長，「打馬、屠龍、砍活寶」始終如一；陳水扁擔任總統民進黨中央執政時，他擔任立委也是同樣的態度，「這是民眾投票給我所託付的重責大任！也是民意代表應有的態度！」

王世堅最後喊話，「柯文哲如果怕熱就不要進廚房！躲得了一時，躲不了一世，明年新會期，大家議場見！」

王世堅日前自比是十字架，直指柯文哲是魔鬼、柯都這麼拜託了，「就不要在魔鬼面前拿出十字架」。對此，柯文哲28日直言，「以後我們都拒絕回答有關他的問題」、「常常愛的相反不是恨，愛的相反是冷漠」。

隨著九合一大選結束，議會與市政工作開始陸續上軌道，王世堅25日PO文談到柯文哲第二任期將展開，「忠告」柯文哲「不在其位不謀其政」，痛批柯在兩岸問題上逾越中央政府職權，掩飾市政施政荒腔走板。

對此，柯文哲不滿回應「中央可以做的事就拿去做，也不會跟他們搶著去做那些事」，並再度請媒體「不要在我面前提這個人好不好？」接著，王世堅則反擊，「柯文哲這個魔鬼，最怕碰到王世堅這個十字架」，所柯文哲才「懇求」媒體別在他面前提，並要媒體切記「在魔鬼面前不要拿出十字架」。

ET快訊
越南捕獲女神！老司機「5天極樂之旅」曝光：難收心
國師來了！唐綺陽2019上半年「十二星座運勢」
吳宗憲搭頭等艙吐一地！喝太多酒…真相其實「很有禮貌」
行政院證實賴清德已簽核　邱豐光接掌移民署

關鍵字：王世堅,柯文哲,台北市長

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲「拒答問題」　王世堅反擊：市民不是選你當皇帝！

前瞻計畫第2期預算朝野有共識　2275億被砍45億通過

徐巧芯辭馬英九發言人　蕭旭岑接基金會執行長

快訊／行政院證實賴清德已簽核　邱豐光接掌移民署

王義川競總成立 林佳龍酸沈智慧「全台中的笑話」

保五餐廳連3個月只能看中天　徐國勇：妨害學生的閱聽自由

就在台北！朱立倫衝刺2020「總統競選工作室」明年初開張

「夢幻大機場」計畫　王淺秋：大家希望高雄好起來

蔡英文搶贏柯文哲？　邱豐光「警政資歷」替移民署打強心針

蘇貞昌「穿越時空」自打臉　回鍋行政院因一張照片被嗆爆

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

柯文哲「拒答問題」　王世堅反擊：市民不是選你當皇帝！

前瞻計畫第2期預算朝野有共識　2275億被砍45億通過

徐巧芯辭馬英九發言人　蕭旭岑接基金會執行長

快訊／行政院證實賴清德已簽核　邱豐光接掌移民署

王義川競總成立 林佳龍酸沈智慧「全台中的笑話」

保五餐廳連3個月只能看中天　徐國勇：妨害學生的閱聽自由

就在台北！朱立倫衝刺2020「總統競選工作室」明年初開張

「夢幻大機場」計畫　王淺秋：大家希望高雄好起來

蔡英文搶贏柯文哲？　邱豐光「警政資歷」替移民署打強心針

蘇貞昌「穿越時空」自打臉　回鍋行政院因一張照片被嗆爆

《馬成》爆坑錢！　宋昰昀、李周妍損千萬「出演費都沒拿到」

道奇巨人世仇怎能少這味　球評失望：普伊格走了沒激情

人安寒士尾牙宴尚差7成　餐飲同業齊助力

低溫下探11度！醫推「防氣喘必做3件事」　你做對了嗎？

道路「限高架」成死神鐮刀　雙層巴士上層毀了1死8傷

快訊／板橋火車站驚傳持刀傷人　男子左大腿中刀急送醫

陸首艘國產航母最快2019年8月交付海軍　網：啟航了

療癒你我的心！下載App掉入1/100の迷你小人世界

時尚最高境界！同一套單品Jennie、Lisa分著穿都超帥氣

快訊／普悠瑪首波懲處「台鐵17人」拍板！副局長罰最重調職加大過

1歲巨嬰汪散步遭遊客誤認牛　媽笑：176cm的外表卻很愛哭

政治熱門新聞

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

「做不好就殺你」　韓國瑜籲理性

柯P：以後拒絕回答有關王世堅的..

李婉鈺護高志鵬：給他5千萬都不..

高層規劃林佳龍接國安會秘書長　..

旅行團跑了152人　張景森：哪..

謝長廷盤點「5政績」　網友嘴翻

童仲彥小編遭酸「裝清純」　阿童..

高嘉瑜加碼1萬張春聯秒殺　網友..

童仲彥召喚嫩妹小編　網友暴動

小英走向妥協極獨崩潰　網友鬥塔..

移民署長轉調　邱豐光內定接任

錢進來了！郭台銘送韓國瑜500..

北市立委補選民調　藍營陳炳甫奪..

更多熱門

相關新聞

雙子星得標商傳中資　柯P：投審會要說明

總投資金額約600億元的台北雙子星（台北車站特定區C1、D1）聯合開發案，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司合組的團隊獲得最優申請人資格，北市捷運局預計明年3月底前完成投資契約簽定。但外傳港商南海有中資背景，台北市長柯文哲說，事先都有訂好SOP，送經濟部投審會審查資格，「所以有中資的疑慮那應該是投審會要出來說明。」

陳思宇打藍踢綠　柯P：選舉就罵來罵去

i-Voting砍小提燈　柯P：遵照投票結果

跨年表演？柯P秒答：不要不要不要不要

韓國瑜稱將出「九五之尊」　柯P：他自己？

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

小玉發禮物時間一到「0人到場」

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法接受超速認定

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面