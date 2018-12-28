參與跨年節目演出？柯文哲秒答：不要不要不要不要

記者陳家祥／台北報導

2018年尾聲接近，年底重頭戲跨年晚會即將到來，台北市政府跨年晚會除了精彩煙火外，市長柯文哲與市民的互動也是焦點之一。被問到今年要不要參加跨年節目要？記者還沒問完柯就說，「當然不要」，被問到會不會重拾麥克風唱歌，他更跳針說「不要不要不要不要，不要假會」，強調沒有準備表演，夫人陳佩琪也不會出席。

另外，外傳柯文哲故去在台大醫院任職時，曾對心腹蔡壁如說，總有一天會帶她進總統府。柯文哲28日被問到此事時反問，「有嗎？誰說的？」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）