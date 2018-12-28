雙子星案最優申請人傳中資色彩　柯文哲：投審會要說明

▲台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

總投資金額約600億元的台北雙子星（台北車站特定區C1、D1）聯合開發案，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司合組的團隊獲得最優申請人資格，北市捷運局預計明年3月底前完成投資契約簽定。但外傳港商南海有中資背景，台北市長柯文哲說，事先都有訂好SOP，送經濟部投審會審查資格，「所以有中資的疑慮那應該是投審會要出來說明。」

台北雙子星聯合開發案10月初截標後，由本土團隊藍天電腦和宏匯集團，以及外資團隊港商南海發展與大馬商馬頓公司上演雙龍搶珠局面。

最後一輪價格標評比分數有三項目，分別為C1、D1基地地主最低分配比率，以及每月每坪給地主的回租租金。權重分布上，地主分配率各占35%，租金占30%，也就是說，兩個團隊若分配給地主的產權越多，願意向地主租回產權來經營的租金越高，得分就越高。

先前本土團隊藍天電腦和宏匯集團展現高度企圖心要爭取，不過在27日「最後價格標作業」，由香港與馬來西亞所組的外資團隊勝出。業者表示，會將該案取名「台北CITY ONE」，不僅將新零售概念帶入台灣，外部設計也會聘請荷蘭知名建築團隊MVRDV與台灣陳廷杰建築師事務所。

業者說，「台北CITY ONE」目前規劃商場占40%、辦公室占47%、旅館占13%，整體開發時間預估至少五至六年。其中，商場的部分將由柏威年集團營運，旅館交由萬豪國際集團，辦公室營運由瑞普萊坊管理。