OL賣筆電！商品照倒影「逆天M腿」引暴動　網見邪惡姿勢：太誘人

▲OL在網拍商場上販售筆電。（圖／翻攝自5ch）

國際中心／綜合報導

現代人超愛網購，因此也有民眾把自己不要的二手物品放到網路上拍賣。日本網友分享，一名東京OL在網路上拍賣筆記型電腦，售價為6萬5000日幣（約新台幣1萬8100元），沒想到仔細一看，意外發現螢幕顯現出M字美腿以及「神祕三角洲」，引起網友熱烈討論。

網友在日本知名論壇「5ch」（舊稱為2ch）分享，上拍賣網站時，突然逛到了一間OL的賣場，其中不乏一些女性日用品，像是包包、手提袋、化妝品、髮飾等，其中還有一台要價6萬5000日幣（約新台幣1萬8100元）的筆記型電腦。

看起來好像沒有什麼特別，但點開大圖後，竟然意外發現電腦螢幕上反射出拍照者的身影，還擺出撩人的「M字美腿」姿勢，細緻大腿與「神祕的三角地帶」，上胸甚至有蕾絲深V若隱若現，讓一票網友瞬間腦波弱，準備下單。

日本網友紛紛回應：「腿好細」、「太誘人了吧」、「阿嘶」、「比較想買下畫面中的那個人啊」；不過也有人覺得可能是故意吸睛。OL販售的電腦為「Microsoft Surface Pro 3」，號稱能當平板使用的輕量膝上型電腦，平常可拆下當平板，若要工作就再接上鍵盤。這則圖文原在2017年討論過，如今又被翻了出來。

▲結果OL被自己的筆電出賣了。（圖／翻攝自5ch）