職棒球星睡女粉！檢翻畫面「硬狀=有罪」　王傳家律師：他本來就比較大

▲前職棒球星王傳家。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

社會中心／綜合報導

前職棒球星王傳家日前與一名杜姓女球迷赤裸、共處一室，被正宮妻子胡女蒐證捉姦、控小三妨害家庭，檢察官再次依妨害家庭罪起訴王傳家與杜女。台北地院25日開庭，王傳家、杜女否認發生性關係，檢方卻認為蒐證影像上有拍到王傳家的下體，明顯有「硬狀」，證明兩人曾性交；然而王傳家的律師解釋，「那是因為他本來就比較大。」

檢察官控，2017年11月4日，王傳家與杜女在女方的新北市三峽區租屋處全身赤裸、共處一室，涉及通姦罪，正宮妻子胡女因此提告妨害家庭，包括調解內容向王傳家求償兒子30歲前教育費共2000多萬元，但王傳家不同意，因此談判破局。台北地院25日再次開庭審理，傳喚王傳家和杜女。

檢方偵訊，2人對於赤裸、共處一室不否認，但辯稱發生過性關係，也否認「正準備要」發生性關係；鏡頭沒有拍下任何性行為的影像，也沒有搜到沾有體液的衛生紙證據，無法直接證明王傳家與杜女觸犯《刑法》第10條性交定義「性器結合」要件。

然而檢方透過影片觀察到「全裸的王傳家下體處於勃起狀態」，認定王傳家剛與女子發生過性行為；不過王傳家的律師陳志峰表示，「是他天賦異稟，本來就比較大！」檢察官則認為，「狀態有大、有小啊！」還說正宮妻子胡女最清楚，最後法官決定把「兩人是否性交」作為爭點。

法院曾二度安排調解，但雙雙破局，王傳家表示，他有意和正宮胡女討論賠償，但胡女卻要求2個小孩教育費、房貸清償等將近2000多萬元，他現在只是棒球隊業餘教練，月領5萬元，其中4萬多元拿給家人；胡女有高薪收入、開BMW，手上還有2、3支蘋果手機。他希望和胡女和解，但胡女開的條件「真的沒有辦法負擔」。