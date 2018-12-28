「雞肉米漢堡」帶下機遭罰3萬　明年起帶肉品來台擬禁入境

▲台籍男子從大陸返國把飛機餐「雞肉米漢堡」帶下機遭罰3萬。（圖／關務署台北關提供）

生活中心／綜合報導

非洲豬瘟持續延燒，肉品邊防也嚴陣以待。一名54歲的台籍男子從江西搭機返台時，被海關發現行李中有雞肉米漢堡，由於未據書面或口頭申報，當場遭罰3萬元。農委會表示，明年起帶肉品回台，有望依法禁止入境，農曆年前也將增加20名邊境管理員、6組檢疫犬，加強防疫。

該名男子是搭乘中國東方航空MU-2047班機返台，因為肚子不餓，就把機上提供的雞肉米漢堡帶下飛機，且走9號綠線免申報櫃檯通關。海關攔查發現行李中有雞肉米漢堡，重約0.14公斤，依違反物傳染病防治條例規定，移送農委會農委會動植物防疫檢疫局，開立裁處書，處以3萬元罰鍰，讓他十分「震驚與錯愕」。

鑑於非洲豬瘟在大陸持續延燒，已有23省份淪陷，立法院經濟委員會27日審查「動物傳染病防治條例修正草案」，特別討論加強肉品的邊境把關。多位立委認為農曆過年即將到來，兩岸往返旅客變多，應該利用現有法條，拒絕攜帶違禁品的民眾入境，才能將疫情真正組在境外。

對此，農委會防檢局長馮海東說，根據法規，外國人帶違禁物，是可以禁止入境或予以遣返，只是相關細節還要再研究，下次非洲豬瘟中央災害應變中心跨部會會議會討論此事，預計將朝旅客只要從疫區帶肉類品來台就拒絕入境方向進行。