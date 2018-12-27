嘉義高跟鞋跨年活動　「灰姑娘不丟玻璃鞋」

▲▼嘉義高跟鞋教堂推出跨年活動。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

高跟鞋教堂歲末跨年活動記者會27日於布袋鎮高跟鞋教堂舉行，嘉義縣長翁章梁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅及地方人士共同出席，期盼從早到晚一連串活動及音樂劇、燈光秀，帶給民眾全新跨年體驗，掀起高跟鞋教堂另一波旅遊高潮。

嘉義高跟鞋教堂29日至31日跨年夜，邀請民眾連續三天從早玩到晚；白天有歡樂市集、城堡樂園、仙履奇緣AR互動體驗，晚間則有高跟鞋教堂的燈光夜景搭配深植人心的「灰姑娘不丟玻璃鞋」音樂劇，讓大家在今年的尾聲能夠充滿溫暖，以滿滿的能量迎接2019到來。

「灰姑娘不丟玻璃鞋」音樂劇需購票入場，活動也特別回饋在地居民，凡設籍於嘉義縣市的民眾購票前出示身分證，即可享7折優惠，門票包含100元的園區消費。

把跨年能量延續到2019年2月底，雲嘉南濱海國家風景區管理處也特別與日本SIG光雕公司合作，引進天幕電影院，讓民眾可以躺在高跟鞋教堂的草地上以360度視角欣賞電影，請民眾盡請期待。

「觀光景點之於嘉義就如同穴道之於身體」，嘉義縣長翁章梁表示，把穴道調養好，脈絡暢通後整個人才會精神飛揚；觀光景點也是一樣，把觀光產業發展好，嘉義縣的體質才會更好。

翁章梁強調，發展嘉義縣的觀光景點是縣府責無旁貸的任務，未來也會構思更長遠的計劃協助地方發展，歡迎大家12月29日~31日來布袋高跟鞋教堂體驗跨年氛圍，為2018劃下最圓滿的句點。