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政府全額給付「掰了」　新任縣市長退職撫卹將改「離職儲金制」

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▲▼ 盧秀燕、侯友宜、韓國瑜。（圖／新北市新聞局提供）

▲盧秀燕、侯友宜、韓國瑜等今年就任的縣市首長退職撫卹將全都適用新制。（圖／新北市新聞局提供）

記者賴于榛／台北報導

內政部部務會報27日通過「民選地方行政首長退職撫卹條例」草案，未來立法通過後，原先地方縣市首長的退職金由政府負擔全額，將改為「離職儲金制」，也就是由民選首長與服務機關共同提撥儲金，按其在職薪給總額12%的費率，每月由民選首長和服務機關分別撥付35%及65%至專戶，退職或在職死亡時由民選首長或其遺族請領離職儲金本息，今年就任的民選首長全都適用。

內政部指出，此草案行政院自2000年起推動立法迄今，皆因立法院屆期不續審，而未能完成立法，這次草案主要是參考「政務人員退職撫卹條例」，並針對民選首長特殊性作相關規範，重點包括明定民選首長退撫給與採離職儲金制度；暫停、喪失請領公提儲金本息權利情事及回復條件；遺族領受離職儲金本息順序、方式及喪失請領公提儲金本息權利事由；配合107年民選地方行政首長當選人的就職日，明定本條例施行日期為2018年12月25日等。

▲▼六都市長首次行政院會開會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜 會後行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲六都市長首次行政院會開會。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，目前縣市長、鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長依相關辦法規定得領取退職金，但內政部指出，2004年1月1日以後退職，以及2004年1月1日起至本條例施行日之前1日止任職的直轄市長，因原適用之「政務人員退職酬勞金給與條例」已於2003年12月31日廢止，相關法律未及銜接，無法領取退職金。

因此為衡平起見，內政部表示，此草案延續過去行政院版本，明定前述人員得領取退職酬勞金或公提儲金本息，未來立法通過後，所有民選地方行政首長退職及撫卹事項將有一致性規範，現行相關退職撫卹辦法將停止適用；此草案將陳報行政院審查後，並送請立法院審議。

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關鍵字：內政部,退職撫卹,離職儲金制

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