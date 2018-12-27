普丁親督射！20馬赫「先鋒」高超音速飛彈　命中6000Km外目標

▲俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，成功命中6000公里之外的目標。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

俄羅斯軍方26日試射新款高超音速「先鋒」（Avangard）飛彈系統，成功命中6000公里外的目標。俄羅斯總統普丁親自監督此次試射，隨後宣布這套飛彈系統將於2019年進入俄軍服役。

綜合外媒報導，「先鋒」飛彈26日在烏拉山脈南部的杜巴羅夫斯基（Dombarovskiy）基地發射，順利擊中6000公里外、位於遠東堪察加半島的庫拉靶場（Kura）目標物。克里姆林宮宣布此次試射成功。

普丁當天親自到莫斯科的國防控制中心監督試射，隨後宣布「俄羅斯擁有了新型戰略武器」，並形容這是送給全國的一份新年大禮。普丁表示，「先鋒」系統將於2019年開始進入俄軍服役，並強調目前全世界還沒有任何國家擁有「高超音速武器。

「高超音速」（hypersonic）又稱為「極音速」，是指速度比超音速（supersonic）還要高出許多的狀態。普丁最早於今年3月的國情咨文中首次公開先鋒飛彈系統，指其不但擁有洲際打擊能力，且速度高達音速的20倍，能夠避開敵方的任何反制手段。他形容，這款新型飛彈的速度有如「流星隕石一般」。

▼總統普丁親自坐鎮督軍，並宣布新型飛彈系統將於明年入役。（圖／路透）



另外，俄羅斯塔斯社（TASS）25日引述國防軍工高層消息來源稱，俄國已經開始測試最新銳的核子戰略武器、水下無人潛航器「海神」（Poseidon），俄軍出動一艘核動力潛艦做為武器測試平台。據了解，「海神」的外觀類似一枚大型魚雷，能攜帶常規彈頭或核子彈頭，主用用於打擊敵方的沿海基地、航母戰鬥群等，預計於2027年投入服役。

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