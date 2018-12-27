高雄最潮打卡聖地！SYM VEGA潮客聖誕趴　雪地騎車好浪漫

▲SYM在高雄漢神巨蛋舉辦「潮客聖誕趴」，打造高雄最潮打卡聖地。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

現在還在IG曬聖誕樹照？那你可就落伍了，SYM在高雄漢神巨蛋舉辦「潮客聖誕趴」，打造高雄最潮打卡聖地，除了將銀白冰雪的夢幻泡泡屋搬到現場，還有聖誕樹、雪橇繩、潮車等聖誕趴元素，吸引不少民眾特地前來拍照打卡，潮客聖誕趴持續開趴到12/30(日)，趕快揪朋友一起來狂歡！

▲▼將銀白冰雪的夢幻泡泡屋搬到現場，吸引不少民眾特地前來拍照打卡。

「泡泡屋很可愛」、「雪橇繩好好玩」、「拍起來很真實」民眾大呼超好拍，到高雄旅遊的民眾黃小姐表示「在臉書有看到活動，除了車子還有很酷的泡泡屋，平常在路上其實很少看到，而且還有Inca可以拿，覺得蠻酷的」，而平常就有在關注VEGA125的周小姐提到「先前就一直有在關注VEGA125，來現場可以看到車子，又可以拍照打卡，一次滿足很開心。」

▲▼只要在打卡區與VEGA125合照並上傳IG，就能把專屬拍立得潮照帶回家。

潮客聖誕趴還要送你專屬拍立得潮照！拍完IG聖誕照後，別忘了到Inca區印出照片，只要在打卡區與VEGA125合照，上傳IG並#SYM#VEGA潮客聖誕趴，就可以獲得免費印製專屬拍立得潮照，除了潮照之外，SYM還要幫你大聲告白，有什麼話是你想說卻不敢說出口的嗎，只要在現場掃QRcode留言，活動期間就能幫你現場傳情。

▲▼只要在現場掃QRcode留言，SYM就會透過螢幕幫你大聲告白。

「聖誕快樂！有你的聖誕節更快樂！」、「往後每一年聖誕節一定要一起過喔」SYM幫許多網友透過大螢幕播送真心話，有趣又溫馨的傳情方式，讓民眾大讚好特別，民眾袁小姐笑說「很浪漫、很好玩」，自己許下希望今年跟男友可以順順利利不要再吵架了的願望，而民眾刁先生認為「對於害羞的人來說，這是一個很好的告白方式」，至於自己是希望新年能換一台新車vega。

▲外型潮流、車身輕巧的VEGA125，擁有125c.c.引擎的大馬力，一上市就備受矚目！

外型潮流、車身輕巧的VEGA125，車身設計從裏到外充滿豐富色彩與獨特流線，小車身擁有125c.c.引擎的大馬力，一上市就備受矚目，而VEGA的聖誕潮客趴除了有超潮拍照景點、特製拍立得，還能夠幫你大聲告白，讓你擁有最浪漫的聖誕回憶，12/30(日)前到高雄漢神巨蛋，一起來開趴！

▼潮客聖誕趴讓你拍好拍滿，12/30(日)前到高雄漢神巨蛋，一起來開趴！