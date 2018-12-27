雲端最前線／韓國瑜推陸資買房 嗆：中央必須讓步

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高雄市長韓國瑜，25日出席就職典禮，強調要全力拚經濟！日前韓國瑜接受專訪時表示，將會爭取逐步放寬陸資投資高雄條件，使陸資得以購買高雄房地產，也強調「這方面，我要拿捏！不躁進」，要看民意可以接受的程度到那裡，以取得兩者的平衡，並希望大家不要有門戶之見，一起為高雄的未來打拼。《雲端最前線》27日邀請立法委員賴瑞隆、立法委員費鴻泰、房產專家田大權、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討韓國瑜在高雄的政策動向。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市長韓國瑜，25日出席就職典禮。就職前韓國瑜接受訪時曾表示，「要向中央政府爭取逐步放寬陸資投資高雄、購買房地產」，韓國瑜也強調將成立「兩岸工作小組」，希望大家「不要有門戶之見」，「中央有什麼好反對的？」萬一真的中央和地方發生對立，「中央必須讓步」。韓國瑜表示，「九二共識」是要為人民改善經濟和民生，如果行政院要阻擋高雄發展經濟，無法認知「人民要過好日子」的主流民意，「那是行政院的愚蠢」。

陸資買房話題一拋出，引起外界熱議。長期關注國內房市動向的專欄作家「Sway房市觀測站」，則在臉書發文反對開放，也質疑表示「高雄都是又老又窮，房價漲的跟台北一樣，會幸福？」房價漲，有產階級開心，但賣了賺錢要住哪？因為房價萬一被炒上去了之後，你賣房賺的錢只等於別人的踏腳石。房價變得那麼高，你付得起房貸？而且為了付房貸，不敢生也無力養，變成有房的又老又窮，窮得只剩下房子。沒有錢消費，錢都要拿來付房貸。Sway更直批韓國瑜是「蠢蛋市長」，引陸資是「飲鴆止渴的自殺行為」。

▼房市專家Sway批評，開放陸資買房是「飲鴆止渴的自殺行為」。（圖／翻攝Sway房市觀測站臉書）

對此內政部26日也回應，陸委會在2002年修正「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第69條規定，將陸資取得我國不動產由禁止改為許可制，已開放陸資來台取得不動產；其中如為從事工商業務經營之廠房、營業處所或辦公場所需要，或有助於整體經濟或農牧經營之投資，均得依規定申請許可後取得不動產，並無特殊限制。

內政部也表示，地方首長如對於中央相關政策提出意見，期待能清楚提供具體內容及建議方案，讓地方及中央能朝正確方向共同努力健全整體房地產市場發展。《雲端最前線》27日邀請立法委員賴瑞隆、立法委員費鴻泰、房產專家田大權、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討韓國瑜在高雄的政策動向。

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