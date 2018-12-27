韓國瑜倡開放陸資買房　陳明通提「543」酸：多瞭解兩岸事務

▲立法院審查預算，陸委會主委陳明通會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

高雄市長韓國瑜提出爭取開放陸資來台買房，對此陸委會主委陳明通今受訪表示，早在扁、馬政府時期，就已經開放，設立「五四三」條款，所以「我在這裡呼籲說，各位新上任的縣市長，對兩岸事務請先多瞭解瞭解」。他直言，陸委會將積極安排到各縣市拜訪，畢竟「兩岸是蠻專業的，不是一般人能熟悉的」。

立法院今天召開全體委員會議，繼續審查108年度中央政府總預算案關於大陸委員會部分，由於韓國瑜在日前接受媒體專訪時，表示「將會爭取逐步放寬陸資投資高雄條件，使陸資得以購買高雄房地產」，引起軒然大波，因此陳明通在會前受訪時作出以上回應。

▲韓國瑜提出爭取開放陸資買房，並任命楊秋興為兩岸小組副召集人。（圖／記者吳奕靖攝）

陳明通表示，所謂的五四三條款，就是陸資來台買房貸款不能超過五成，另外由於買房並不表示取得居住權，因此有居住四個月的限制，而「三」就是為了防止炒房，三年內不得轉讓。他也提到，過去陸資在高雄買房地產的比例，於法規開放後約佔全台兩成。

因此陳明通呼籲，各位新上任的縣市長，對兩岸事務請先多瞭解瞭解。他舉過去擔任北市府大陸小組成員為例，表示當時就一直建議台北市長柯文哲，市府內部應該有懂得兩岸關係條例的人，隨時保持連繫。

▲高雄房市廣受關注。（圖／永慶不動產提供）

陳明通也提到，陸委會作為大陸政策主管機關，當然有義務跟各縣市來說明，目前正在積極安排走訪各縣市，站在協助的角度讓中央和地方，齊心合力推動兩岸工作。

在回應昨日大陸國台辦記者會的「九二共識」議題時，陳明通則表示，現有的兩岸人民關係條例，對台灣才是一個有法律約束力的東西，也是客觀事實，他認為九二香港會談存在許多爭議，國民黨所提的一中各表，於「各表」部分，也一直不被陸方承認。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

另對有媒體民調指出，台灣有六成民眾贊同九二共識，陳明通也質疑，問題設計「如果是誘導性的，自然會偏向那個方向」，認為結果大家參考就好。

至於藍營傳出國民黨主席吳敦義將率縣市首長赴陸訪問，陳明通先說，「這我們沒有什麼評論」，後續媒體追問時補充，縣市首長拜訪大陸均有相關的法規，總是要提出申請，「法治國家，按規矩辦事」。