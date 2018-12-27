當市長上班第一天　韓國瑜連夜北上要經費！洩真心話「工時有點長」

政治中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜新官上任第一天，前進市府辦公，因為睡完果菜市場太疲累，比預定時間晚了快1小時才到，穿著招牌藍襯衫受訪，直呼「12年沒有工作，現在集中在一起有點不平衡…」晚間他趕搭高鐵北上，隔天要首度參加行政院會，將向中央爭取捷運黃線的經費。一直到深夜11時許，他也發文分享上班第一天的心情，直呼「工時有點長」。

韓國瑜上任首日踏進市府，便無預警徒步突襲各局處，拜會員工，親切問候，有部分員工希望能和趙，他笑笑直說「我現在主業是拍照，副業當市長。」一下遇到陳情一下又被媒體聯訪，他說下一場準備要睡孤兒院，「我們找找看孤兒院，聽聽看跟孤兒，這些沒有父母親的孩子，他們的內心在想什麼需要什麼？」

▲韓國瑜當市長上班第一天！累洩真心話「工時有點長」。（圖／韓國瑜辦公室）



韓國瑜27日將北上，以高雄市長身分首度參加行政院會，晚間餐敘後被捕獲出沒在高鐵站，提前一晚北上，希望能多睡一點，知情人士表示，他此行打算直接向中央要求繼續維持前瞻計畫當中，預定要給高雄市的763億元經費，要用來蓋高捷黃線，「一定要落實」，已拍板定案的黃線當作執政起手式。

高雄市新聞局長王淺秋解釋，韓國瑜北上行政院會是希望中央前瞻計劃所要補助的金額能夠如實核發，並非多要錢，其餘款項還是由高雄市自行籌措。

韓國瑜並於深夜11時26分透過臉書發文，分享心情，稱自己曾說過，高雄市長這份工作是一條「不積跬步、無以至千里」的艱難長路，26日是他千里之行的第一步，「雖然第一步的跨度有點大、工時有點長、事情有點多，也相信接下來的千里之間徐卻風光、亦多風雨」，對於未來的1400多天，我依然滿心歡喜，一心嚮往。

▼韓國瑜突襲市府各局處拜會 。（圖／記者吳奕靖攝）

