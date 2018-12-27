再加碼！北市新購電動機車最高享20300元補助

▲電動車。（圖／記者張慶輝攝）

記者陳家祥／台北報導

為加速淘汰老舊二行程機車並鼓勵使用低污染的環保電動二輪車，台北市環保局27日公告「108年度淘汰二行程機車補助及新、換購電動二輪車補助計畫」，針對新購電動機車的補助每輛加碼至4000元，未來北市一般民眾新購電動機車最高可獲補助17000元（含環保署及經濟部補助），如果同時淘汰二行程機車換購電動機車，一般民眾最高可獲補助20300元。

環保局表示，北市沒有大型工廠，因此空污費收入少於其他五都，補助民眾新、換購電動機車的金額也因此較低，但今年中央修正空氣污染防制法時，便積極爭取移動污染源空氣污染防制費應有一定比例撥交地方運用，非全數由中央徵收。隨後空氣污染防制法於8月1日修正通過，當中第17條便規定中央由移動污染源所收款項，應撥交20％給設籍地或油燃料銷售地所在縣市。

108年加碼補助後，台北市一般民眾新購電動機車最高可獲補助17000元（含環保署及經濟部補助），中低收入戶最高可獲補助27000元；如果同時淘汰二行程機車換購電動機車，一般民眾最高可獲補助20300元，中低收入戶最高可獲補助30300元。

淘汰二行程機車 可拿「大眾運輸消費金」1500元

另外，為了鼓勵民眾使用大眾運輸工具，環保局也首度推出「淘汰二行程機車補助大眾運輸消費金1500元」專案，除了公路總局、環保署推出的「大眾運輸消費金補助專案」補助1000元外，環保局再加碼500元，等於淘汰二行程機車後若選擇大眾運輸消費金方案，將可獲得1500元補助。

但該方案申請時要提出悠遊卡、一卡通、愛金卡（icash）及遠鑫卡（happy cash）等電子票證卡號，且限定使用於捷運、公車、客運、台鐵、高鐵、計程車等大眾運輸，不包括公共自行車及停車場停車費。