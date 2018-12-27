連「排氣管」也能變武器！　醉男怒砸車窗...中和爆街頭亂鬥





記者林煒傑／新北報導

新北市中和區26日晚間9時許發生鬥毆事件，一輛機車行經莒光路時，疑似與兩部汽車發生糾紛，機車乘客林男持安全帽打碎車輛防風玻璃，雙方爆發大亂鬥，最後林男反被對方6名男子持鋁棒、甩棍痛毆。警方獲報出動30名快打部隊警力到場，壓制現場10人，並將受傷林男送醫。



▲男子酒後用安全帽砸破車輛防風玻璃，雙方爆發街頭大亂鬥。（圖／記者林煒傑翻攝）