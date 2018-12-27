連「排氣管」也能變武器！　醉男怒砸車窗...中和爆街頭亂鬥

記者林煒傑／新北報導
新北市中和區26日晚間9時許發生鬥毆事件，一輛機車行經莒光路時，疑似與兩部汽車發生糾紛，機車乘客林男持安全帽打碎車輛防風玻璃，雙方爆發大亂鬥，最後林男反被對方6名男子持鋁棒、甩棍痛毆。警方獲報出動30名快打部隊警力到場，壓制現場10人，並將受傷林男送醫。
▲男子酒後用安全帽砸破車輛防風玻璃，雙方爆發街頭大亂鬥。（圖／記者林煒傑翻攝）
警方表示，30歲張男昨晚與朋友29歲林男飲酒作樂，喝完後他騎機車載著林男離開，但行經莒光路時，疑似與2輛同向的汽車發生行車衝突，林男藉著酒意，竟拿安全帽直接砸破一輛車的擋風玻璃，讓汽車上的人大為光火，雙方展開大亂鬥。 2車車上共有8名20歲左右的男女，除2名女性外，6名男子看到車輛玻璃被砸破，馬上衝下車動手毆打林男，張男則不斷勸阻。最後林男被持三節式甩棍、鋁棒等痛毆打趴，甚至還有人從後車廂拿出廢棄的排氣管在旁助勢。 警方出動30名快打部隊警力當場，將受傷林男送雙和醫院就醫，經測張男酒測值0.25毫克，林男酒測值則為0.62毫克，警方訊後將汽車方動手6人依傷害罪偵辦，酒駕的張男則依公共危險偵辦。 ▼男子遭鋁棒、甩棍打傷，還有人拿出排氣管作勢毆打。
警方表示，30歲張男昨晚與朋友29歲林男飲酒作樂，喝完後他騎機車載著林男離開，但行經莒光路時，疑似與2輛同向的汽車發生行車衝突，林男藉著酒意，竟拿安全帽直接砸破一輛車的擋風玻璃，讓汽車上的人大為光火，雙方展開大亂鬥。
2車車上共有8名20歲左右的男女，除2名女性外，6名男子看到車輛玻璃被砸破，馬上衝下車動手毆打林男，張男則不斷勸阻。最後林男被持三節式甩棍、鋁棒等痛毆打趴，甚至還有人從後車廂拿出廢棄的排氣管在旁助勢。
警方出動30名快打部隊警力當場，將受傷林男送雙和醫院就醫，經測張男酒測值0.25毫克，林男酒測值則為0.62毫克，警方訊後將汽車方動手6人依傷害罪偵辦，酒駕的張男則依公共危險偵辦。
▼男子遭鋁棒、甩棍打傷，還有人拿出排氣管作勢毆打。