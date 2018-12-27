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跨年凍濕5天「10年最多降雨」！雨掃全台探11℃　彭啟明：延續到元旦

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▲▼「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年2天雨掃全台。（圖／中央氣象局）

▲跨年連3天全台掃雨。（圖／中央氣象局）

生活中心／綜合報導

大陸冷氣團27日南下，北部清晨溫度已經開始降溫，與26日相比已經下降了1、2℃，許多地方已經到了17℃。氣象專家彭啟明指出，除了溫度下降至14、15℃，仍會持續降雨的天氣，民眾必須要留意「這是近十幾年降雨最多的跨年夜，也會延續到元旦假期」。

中央氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，中心對流逐漸發展起來，最快27日就會正式升格為輕度颱風，目前以時速20公里一路向西，將逐漸通過菲律賓中布群島後進入南海，這段期間將間接為台灣帶來南方雲系的水氣，30日開始至1月1日全台都會下雨，尤其迎風面北東部雨勢較明顯，27日開始到跨年都濕濕冷冷，天氣不太理想。預報員程川芳透露，29、30日最冷，北部沿海空曠地區下探11℃。

彭啟明表示，北部、東半部開始有降雨，中南部雲量較多，溫度將一路下滑，27日晚上至28日清晨，北部、東北部低溫可能降到14、15℃，中部、花東地區低溫也將會降到16、17℃，南部低溫17、18℃。

▲▼「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年2天雨掃全台。（圖／中央氣象局）

▲溫度將一路下滑。圖為台北市氣溫。（圖／中央氣象局）

周五（28日）晚上至周六（29日）清晨溫度將會降到最低點，北部、東北部低溫可能降到13℃，沿海空曠地區更有機會降到12℃，中部、花東最低溫15℃，南部空曠區域也有可能降到16℃，要到周日（30日）才會略為回升。

彭啟明表示，這波冷氣團南下，由於冷高壓的勢力頗強，也會持續較久，可能要到下周四、五（1月3、4日）才會東移減弱，北部東半部將有一周都是類似濕冷的天氣型態，溫度在周日（30日）後會稍回溫，但降雨可能一直持續，要留意可能局部較大雨勢。

▲▼「帕布」最快今生成！冷氣團夾擊11℃北台凍濕5天　跨年2天雨掃全台。（圖／中央氣象局）

▲「帕布」最快今生成！熱帶低壓一路向西進入南海。（圖／日本氣象廳）

至於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，彭啟明認為仍持續發展中，低氣壓各種條件逐漸變好，很有機會在這一兩天發展為第30號颱風「帕布」，這會是今年最後一個颱風，對台灣沒有直接威脅，將直接往菲律賓南方到南海前進，類似結合東北風的「共伴效應現象」，但會帶來明顯的水氣造成跨年夜到元旦各地有雨。

彭啟明表示，目前預測來看，今年跨年夜的天氣在北部及東半部將是有雨的天氣型態，雨勢可能還不小，這是近十幾年降雨最多的跨年夜，也會延續到元旦假期，「和過去的情境差很大。」建議北部、東半部民眾從周六（29日）開始的4天連假活動安排上要多費心。

另外，中南部也不是都好天氣，周日、一、二要看颱風北上的水氣，很有可能也有些短暫雨勢發生。這也代表今年元旦的曙光，全台各地可能各地看到的機會都相當的低。

急降溫至周六清晨最低 連續假期濕冷有雨

急降溫至周六清晨最低 連續假期濕冷有雨 今天清晨溫度在北部已經開始降溫，和昨天相比大約降了一兩度，清晨許多地方已經到了17度，同時北部東半部也開始有降雨，中南部雲量較多，和昨天反差頗大，這波新的強冷空氣開始南下影響，溫度將一路下滑，今天晚上到周五清晨北部、東北部低溫可能降到14-15度，中部、花東地區低溫也將會降到16-17度，南部低溫17-18度。周五晚到周六清晨溫度將會降到最低點，北部、東北部低溫可能降到13度，沿海空曠地區更有機會降到12度，中部、花東最低溫15度，南部空曠區域也有可能降到16度，要到周日才會略為回升。 這波冷氣團南下，由於冷高壓的勢力頗強，也會持續較久，可能要到下周四五才會東移減弱，提醒您要有心理準備，北部東半部將有一周都是類似濕冷的天氣型態，當然溫度在周日後會稍回溫，但降雨可能一直持續，要留意可能局部較大雨勢。 在菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，仍續續發展中，各種條件逐漸變好，很有機會在這一兩天發展為第30號颱風帕布，這會是今年最後一個颱風，這系統對台灣沒有直接威脅，將直接往菲律賓南方到南海前進，類似結合東北風的共伴效應現象，但會帶來明顯的水氣造成跨年夜到元旦各地有雨，值得觀察注意。 目前預測來看，今年跨年夜的天氣在北部及東半部將是有雨的天氣型態，雨勢可能還不小，這是近十幾年降雨最多的跨年夜，也會延續到元旦假期，提醒您要有心理準備，和過去的情境差很大。這樣發展的機率非常高，要有轉圜的可能不是沒有，但機會較低，建議您周六開始的四天連假活動安排上，北部東半部要多費心了。而中南部也不是都是好天氣，周日一二要看颱風北上的水氣，很有可能也有些短暫雨勢發生。這也代表今年元旦的曙光，全台各地可能各地看到的機會都相當的低。 也提醒您，這幾天降溫到連續假期，將是流感傳播的高峰期，建議您務必做好自我健康管理措施。 以上氣象由彭啟明 博士/ @天氣風險 WeatherRisk公司提供

Posted by 氣象達人彭啟明 on Wednesday, December 26, 2018
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關鍵字：彭啟明,帕布颱風,颱風,氣象,氣象雲,中央氣象局,大陸冷氣團,菲律賓,低溫,大雨

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