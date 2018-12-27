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1個月死2童　美國土安全部下令對拘留童採特殊保護措施

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▲▼美國將對拘留的孩童進行全面的醫療檢查與評估。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國將對拘留的孩童進行全面的醫療檢查與評估。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美墨邊界一個月內發生2起非法入境孩童死亡事件，美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）透過聲明表示，目前所有在邊境巡邏隊拘留處的孩童都已經進行醫療檢查，現在也將對被拘捕的孩童進行更徹底的評估。尼爾森也會在本周內前往美墨邊境地區，確認巡邏站的醫療設備與拘留所現況。

尼爾森在聲明中表示，對於25日過世的瓜地馬拉男童一事感到心碎，目前美國政府已經採續一系列措施，來照顧那些進入美國監護範圍的人們。她也說，「未來不論陪同的成人同意與否，所有進入拘留所的非法入境孩童，都必須要在第一時間，接受健康檢查與徹底評估。」尼爾森說，過去兩個月來，已經在西南邊境逮捕了13萬9817名非法入境的移民，而去年同期為7萬4946人。其中6萬8500多人是以「家庭為單位」，另有1萬4000人是獨自上路的兒童，移民體系已瀕「崩潰邊緣」。

▲▼數以萬計的難民家庭試圖翻閱美墨邊界。（圖／達志影像／美聯社）

▲數以萬計的難民家庭試圖翻閱美墨邊界。（圖／達志影像／美聯社）

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）局長麥克利南（Kevin K. McAleenan）也警告，現存數十年前相關設施，是針對成年人設置，無法因應數萬移民家庭。眾議院少數黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）26日表示，國會將調查這2起邊境兒童的死亡事件，而民主黨也在聲明中表示，「呼籲國土安全部立刻對兩位過世的孩童進行調查，以尋求正義，並確保沒有任何孩童會遭遇一樣的命運。」

本月25日來自瓜地馬拉的8歲男孩費立佩（Felipe Alonzo Gomez）被移民部門拘留時出現發燒症狀，送醫後進行觀察並領取藥物，但出院後病情開始惡化，他噁心想吐，被帶回新墨西哥州的醫院後離世。而6日同樣來自瓜地馬拉的7歲女童潔可琳（Jakelin Caal），被拘留期間多日滴水未沾、也未進食，因而導致高燒、嘔吐、痙攣等脫水症狀後休克，2天後於醫院身亡。

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關鍵字：美國,國土安全部,美墨邊界,非法移民,北美要聞

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