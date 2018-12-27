才摔倒斷3肋骨！美最高法院大法官癌症手術出院　網：我們需要妳　

▲ 美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）近日接受切除左肺癌結節的手術，25日已經出院。消息傳開後，網友紛紛表示「早日康復！」、「我們需要妳」、「快回來運用妳的正義與智慧吧」。85歲的金斯柏格上個月才在辦公室摔倒，斷了3條肋骨，接受X光檢查時發現左肺有結節。她1993年由時任總統柯林頓提名，是目前最高法院9名大法官中的4名自由派之一，也是自由派大法官中年紀最長的一位。

▼ 吉米．金莫在節目中也說，大家必須「不惜代價」保護金斯伯格。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

外界密切關注金斯柏格的健康狀況，自由派尤其擔心，若她去世或因為健康問題退休，美國總統川普就會挑選右派的繼任者，導致最高法院未來一個世代內向右傾。脫口秀主持人吉米．金莫（Jimmy Kimmel）在節目中也說，大家必須「不惜代價」保護金斯伯格。節目開玩笑地做了一個透明膠囊，讓金斯伯格待在裡面，避免再摔傷。

金斯柏格儼然成為美國自由派的偶像，粉絲暱稱她為「聲名狼藉的RBG」（Notorious R.B.G.），模仿美國知名說唱歌手克里斯托弗·華萊士（Christopher Wallace）的別稱。除了各地販賣印有金斯柏格肖像的馬克杯和T恤，更有一部紀錄片《RBG》和電影《法律女王》（On the Basis of Sex，又譯《以性為本》）描述她一生的成就。

▼ 電影On the Basis of Sex預告片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）



川普上任以來，已出現兩次任命接替退休大法官人選的機會，讓9位大法官中的保守派增至5人。若保守派大法官增至6人，將對自由派大法官形成6比3的優勢，預料對墮胎、死刑、同志權益，甚至總統權力等議題都造成重大影響。金斯柏格在紐約史隆凱特靈紀念醫院（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）接受手術。據CNN報導，她最快會在明年1月4日重回工作崗位。

▼ 川普上任以來，已出現兩次任命接替退休大法官人選的機會，讓9位大法官中的保守派增至5人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

