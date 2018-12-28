板橋三寶惡意逆向！義交遭撞「慘趴引擎蓋」飆5公尺甩下馬路

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新北市板橋47歲高姓義交27日上午在長安街、板新路口指揮交通，但一輛銀色轎車突然逆向穿越車陣，還強行駛入禁止路段，讓他急忙擋在車前攔阻。不料駕駛見狀仍緩緩向前開，執意通過，而且眼見義交不肯讓路，不僅突然倒車，讓義交趴撞在引擎蓋上，還加速整整5公尺再將人甩下馬路，隨後揚長而去。

根據警方調查，高姓義交27日上午7點多值勤時，看到轎車要從長安街左轉往民生路一段行駛，立刻上前攔阻，指揮轎車右轉；因為該路段正值上班尖峰時間，依規定屬限定單向通行，車輛禁止左轉。沒想到小客車違規不聽指揮，還強行衝撞、急速後退，結果害得高姓義交重心不穩，當場趴撞在引擎蓋上，載行5公尺後才摔下馬路。

▲高姓義交見銀色轎車違規，小跑步上前攔阻 。（圖／記者陳以昇翻攝）

高姓義交心有餘悸地說，當時他站在轎車前方，心想一般人都不會繼續往前開，豈料對方等了一下子後，待綠燈一亮就直接衝撞，直到民生路才加速把他甩下車，害得他全身多處擦傷，一度痛到爬不起來。

據了解，高姓義交隸屬海山分局義交中隊，僅有2年資歷，平時擔任旅行團導遊和領隊，如今指揮交通竟差點被輾過，讓他非常無奈。目前警方已調閱附近監視器，要追查肇事車主身分、通知到案，後續將依1年以上、7年以下刑責的肇逃罪偵辦。

▲違規小客車不服義交指揮，2次擦撞高姓義交逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）