國際也關注！　152越客來台「消失」登上《BBC》





▲《BBC》報導來台越客脫逃事件。（圖／翻攝自《BBC》）

國際中心／綜合報導

越南旅行團爆發史上最多人入境台灣後落跑的事件，4個大型越南旅行團一共153名旅客，在21日和23日分別入境到高雄，但竟然有152人脫隊疑似潛逃，只留下一名領隊。這起事件也引起國際關注，更被《BBC》拿來報導，可見事情的嚴重性。

《BBC》引用《中央社》的報導指出，負責接待旅行團的公司表示，4個團當中其中有一團的23個人，分別在不同的地點脫團，另外3團一共130人在抵達高雄，下榻飯店之後集體失蹤，只留下一名真領隊。

觀光局「觀宏專案」屬於新南向政策的一環，政府從2015年開始推動，只要旅客滿5人就能實施，旅客不用付上財力證明即可申請，辦理簽證的手續相較簡單。觀光局國際組組長鄭瑛惠說，先前只有聽說過零星的脫逃，3年下來人數約180人，但是這一次卻一舉達到152人逃跑，事態相當嚴重，觀光局也已經通知外交部，停止讓越南組團申請來台簽證。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則稱，這次的越南旅客逃跑事件有人蛇集團介入協助，旅可在機場後就有跟人蛇集團接觸，旅行社人員雖然在人不見的第一時間有發現異常並報警，不過警方因無違法事實而無法有相關動作。