厚片哥5個月狂減40公斤！換臉帥變「陽光型男」　驚呆全網超勵志

▲喬減肥前重達120公斤。（圖／翻攝自siamtodaynews）

國際中心／綜合報導

泰國一名31歲上班族男子長期缺乏運動，體重超過118公斤，但今年僅花了5個月又24天，就在沒教練、沒藥品也沒進健身房的情況下，成功減重40公斤。如今前後對比照曝光後，在網上引發巨大迴響，被封為是新一代「勵志哥」。

綜合泰媒報導，31歲的喬不菸不酒，但因為上班總是坐著，也沒什麼運動，所以體重總是在118到120公斤之間浮動。後來他下定決心減肥，不僅在行動前做好功課，積極吸收營養、飲食及運動等知識，還開始規律跑步，平均每週跑2至3天，而非過於劇烈的運動量。

▲喬成功瘦下來後，整個人煥然一新。（圖／翻攝自臉書，下同）

飲食方面，喬選擇按健康食譜親自料理三餐，有時候是雞絲伴菜，有時候是吃辣椒蒸雞，但南瓜、西紅柿、小黃瓜等鮮蔬絕不缺席，餐餐按比例攝取纖維及白肉，每天搭配大量白開水，因此身體漸漸有了變化。

喬堅持近半年後，成功甩肉40公斤，將體重維持在80公斤上下，沒想到對比照一放上臉書社團，隨即引發網友熱議，紛紛詢問他是如何辦到。他詳列方法後強調，這只是他的方法，不一定適合所有人，也擔心不正確，呼籲大家應該先了解自己的身體再減肥，以免減重無果又傷身，得不償失。

▲喬在臉書社團內秀出好身材。（圖／翻攝自siamtodaynews，下同）

▲喬每天親自料理三餐。