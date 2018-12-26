「11兆」陸房地產投資排行榜出爐！西藏136%增速大逆襲

▲美麗的廣州。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸當局今年抓緊了房地產調控，總次數達到了400餘次，刷新歷史記錄。據統計，全國房地產1-11月份開發投資11.0083兆元（人民幣，下同），同比增長9.7%，其中，廣東省以12918.86億元居冠，江蘇省以10300.57億元居第二位，西藏以91.75億元墊底，但增速達136%，為全國冠軍。

據大陸國家統計局資料，截至2018年11月，廣東和江蘇兩省已破萬億元大關，增長率分別為19.1%和16%，浙江省以9271.7億元排第三，增速為22.5%，而上海市則以3573.56億元排12位，北京市以3409.47億元排14位。

值得注意的是，統計資料顯示，除了房地差開發投資總額增加外，個別省份的投資增長率「一飛沖天」，其中，西藏雖然投資總額墊底，僅有91.75億元，但累計增長率達到136%，居全國第一。

但也有一些省出現投資累計下降，其中，寧夏的投資增長率為-30.7%，意味著同比下降了30.7%，跌幅最大，接著是青海和海南，分別下降了-15.5%和-12.8%。



▲大陸東部地區房地產開發投資58857億元，同比增長11.3%。（圖／CFP）

據《中新經緯》報導，中國城市房地產研究院院長謝逸楓認為，西藏的房地產開發投資同比增長率最高是因為當地棚改貨幣化安置比例非常高，另外，當地基礎設施建設也相應帶動房地產投資額的增長。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，有的地方實施去庫存政策，導致房地產開發投資節奏放緩；有些地方市場行情好些，房地產開發投資資料就隨之增長，體現了不同城市的特徵。

▲房地產開發投資增速圖。（圖／大陸國家統計局）

據大陸國家統計局資料顯示，前11個月房地產開發企業到位資金15.0077兆元，同比增長7.6%，其中，國內貸款2.1807兆元，下降3.7%，利用外資102億元，下降30.4%，自籌資金5.0619兆元，增長10%，定金及預收款4.9551兆元，增長15.7%；個人按揭貸款2.1420兆元，下降0.9%。11月份房地產開發景氣指數為101.92，比10月份回落0.03點。

至於2019年房地差開發投資會走到何方，中原地產首席分析師張大偉表示，2019年房地產開發投資金額將與2018年基本持平，「剛剛召開的中央經濟工作會議指出，要構建房地產市場健康發展長效機制，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、分類指導，夯實城市政府主體責任，完善住房市場體系和住房保障體系。因此，2019年房地產開發投資金額增長難度很大。」

▼房地產開發投資圖。（圖／中新經緯）