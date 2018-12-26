元旦連假宜蘭上國5　跟著幸福公鹿（路）走

▲▼公路總局第四區養護工程處，於國5頭城交流道（上圖）及新增之宜4匝道重要轉換點，設置Q版「幸福公鹿（路）」指示牌（下圖），以方便民眾在國5壅塞時，容易找到省道替代道路。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年元旦連續假期即將到來，公路總局第四區養護工程處，為方便民眾在國道5號壅塞時，容易找到省道替代道路，於國道5號頭城交流道及新增之宜4匝道重要轉換點設置Q版「幸福公鹿（路）」指示牌，建議用路人轉換替代道路時，跟著幸福公鹿走，以達到分流的效果。





公路總局第四區養護工程處表示，國道5號每逢連假尖峰時間難免塞車，為使民眾順利改駛替代道路，特別以「幸福公鹿（路）」圖樣，搭配螢光替代道路指示牌，導引民眾轉換路線，在重要省道轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，並由資訊可變標誌（CMS），提供旅行時間資訊，希望可望紓解礁溪市區每逢假日最後1天的塞車問題，建議民眾可多利用。



公路總局第四區養護工程處說，相關疏運措施資訊，民眾均可利用智慧型手機、平板電腦及桌上型電腦至公路總局網站查詢（http://www.thb.gov.tw），或下載「省道即時交通資訊」App查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，亦可下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊；公路總局同時提供用路人服務中心免付費專線（0800-231035），作為省道反映路況及客運申訴電話。