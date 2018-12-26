北京交通大學實驗室「3聲巨響」爆炸起火！　3名學生不幸罹難

▲發生爆炸的實驗樓。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

北京交通大學26日9點34分發生爆炸起火，地點位於東校區的2號實驗樓，學生在進行垃圾滲濾液污水處理科研試驗時發生事故，目擊者稱聽到了3聲巨響。目前，北京120搶救中心表示，現場有發現屍體，消防人員仍在搶救中，暫時未知人員死傷人數。

爆炸現場的火勢相當猛烈，團團濃煙遮掩了大片藍天。據《新京報》報導，一名學生表示，他早上在上課時，突然聽到3聲爆炸聲，之後就看到對面的2號樓起火。截至12點30分，事發樓梯外側已經看不到明火，現場有工作人員在空地上，將疑似屍體移至白布上並蓋住。

據「北京交通大學」官方微博消息，今日（12月26日）上午事故為環境工程實驗室內進行垃圾滲濾液污水處理科研試驗時發生爆炸引發火災，上午10:20火情得到控制，3名參與實驗的學生在事故中不幸遇難，沒有其他人員受傷。學校已第一時間成立工作小組，處理後續事宜。

報導稱，有學生透露，在爆炸的時後他們剛好在期末考試，聽到了劈裡啪啦的聲音，「老師說著火了趕緊寫」隨後煙味越來越濃，學生開始咳嗽，有人前來提醒撤離，他們走出教室後，「聽到了好幾聲很大的爆炸聲。」報導發出後，引起了網友對老師催促寫試卷、危機處置不當的批評。

但不少當事學生紛紛在微博澄清，進行考試的教室和發生爆炸的實驗樓隔了一條馬路，「我在現場，老師說的是不要寫了，請大家不要斷章取義」、「我們老師明明說的是，大家趕緊交了卷子走」、「是在隔壁樓考試，過了兩分鐘，老師發覺火勢變大了，就讓大家趕緊撤離了，請不要瞎帶節奏！」

該校學生@煮蕊假大王（微博帳號）評論稱，「第一次親歷火災，上著課呢就撤離了，我們很安全，但是看到消防員沖著大火就義無反顧的沖進去覺得真的很無私很偉大，深深的致敬他們，希望所有人都平安。」

▼濃煙滾滾。（圖／翻攝自微博）