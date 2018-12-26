蘇啓誠輕生案　他批：外交部哪件事不蠢？別說不關小英的事！





▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠9月上吊輕生，整起事件疑點重重，輕生原因至今不明。資深媒體人羅友志對此提出新南向政策、斷交4國和駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生一事，批評「這個國家，到底那一根筋是正常的？」也嗆總統蔡英文「不要告訴我，不關妳的事！」

外交部於23、24、25日陸續接獲旅行社通報，透過該專案入境我國的越籍觀光客計逃脫152人，外交部除立即註銷其等簽證外，並同步通知移民署及該署國境事務大隊採取應處作為，亦電請我駐越南代表處及駐胡志明辦事處立即停止核發簽證予已獲觀光局核准的182名越籍觀光客，以阻絕於境外。

羅友志26日上午表示，「這個國家，到底那一根筋是正常的？外交部，誰可以告訴我這兩年他做了哪一個不蠢的事？為了新南向政策，給泰國免簽，結果人家不鳥妳！」

羅友志也提到疑點眾多的蘇啓誠輕生事件，「為了『助（駐）日大使』，犧牲了一個『大阪處長』，全國亂糟糟。為了『跟大陸吵架』，掉了多明尼加、聖多林普林西比、布吉納法索和巴拿馬…為什麼這些『卡桃烏（膝蓋）』想，救知道不能做的事，妳會蠢到邊傻笑邊做？總統職權，外交兩岸國防軍事，不要告訴我，不關妳的事！」並且hashtag「#外交部耶好大的官兒」、「#她用過那些外交部長」。